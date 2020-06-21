В доме на Позняках прогремел взрыв, разрушено несколько квартир, есть погибшие (фото, видео)
10:41, 21 июня 2020Происшествия
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В доме взорвался газ, повреждены несколько этажей.
Фото - Facebook
В Дарницком районе Киева произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси в девятиэтажном жилом доме.
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Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
«21 июня в 10:00 в Дарницком районе на ул. Григоренко, 41, в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий 4, 5, 6, 7 этажей», - говорится в сообщении.
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