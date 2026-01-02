Оппозиция Чехии инициирует отставку спикера парламента из-за антиукраинских заявлений

Лидеры блока "Вместе" и альянса "Пираты и Старосты" договорились о совместных действиях при голосовании об отставке Окамуры.

Чешское оппозиционное политическое движение "Свобода и прямая демократия" (SPD) хочет инициировать голосование в Палате депутатов об отставке своего председателя Томио Окамуры. Причиной стало новогоднее поздравление политика, в котором он резко высказался против Украины и Европейского Союза, пишет ČeskéNoviny.

Отмечается, что члены движения SPD считают высказывания Окамуры позорными и неприемлемыми. Они призвали Палату депутатов Чехии и правительство премьер-министра Андрея Бабиша дистанцироваться от этих заявлений.

В издании поделились, что лидеры блока "Вместе" и альянса "Пираты и Старосты" договорились о совместных действиях при голосовании об отставке Окамуры.

"ODS (Гражданская демократическая партия) будет соинициировать обсуждение неприемлемых высказываний Томия Окамуры в Палате депутатов Чешской Республики и поддержит предложение о его отзыве", - говорится в заявлении ODS.

В издании добавили, что 1 января посол Украины в Чехии Василий Зварич раскритиковал заявления Окамуры. Он подчеркнул, что эти слова являются недостойными и абсолютно неприемлемыми в отношении Украины.

"Оскорбительные и полные ненависти заявления Томио Окамуры в адрес Украины и украинцев, озвученные сегодня в его новогодней речи, мы расцениваем как его личную позицию, сформированную, очевидно, под влиянием российской пропаганды... Ожидаем, что органы государственной власти и гражданское общество Чехии дадут надлежащую оценку этим заявлениям и их соответствию высокой государственной должности, которую занимает этот политик", - написал Зварич на своей странице в Facebook.

В ответ на это министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка заявил, что он не считает уместным, чтобы посол иностранного государства публично оценивал высказывания одного из высших конституционных должностных лиц его страны. Председатель депутатов SPD Радим Фиала добавил, что "дипломат не должен публично оценивать внутреннюю политику страны, в которой он работает".

Скандальное заявление Окамуры - что известно

Напомним, что спикер нижней палаты чешского парламента Томио Окамура в своей новогодней речи выступил против предоставления оружия Украине и пожаловался на "воров хунты Зеленского". Он заявил, что Прага "не может использовать деньги, принадлежащие чешским пенсионерам, инвалидам и семьям с детьми, для покупки оружия и отправки его на продолжение абсолютно бессмысленной войны".

Также Окамура добавил, что надеется на то, что Чехия перестанет придерживаться курса Европейского Союза, который, по его словам, ведет к Третьей мировой войне. Он, в частности, выразил убеждение, что Запад якобы наживается на поставках оружия Украине.

Позже председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что новогоднее обращение спикера нижней палаты чешского парламента Томио Окамуры является ярким примером необразованности, манипуляций и цинизма. Он отметил, что Украина благодарна чешскому народу и его достойным представителям за всю помощь и поддержку.

