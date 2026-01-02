'Гибель' командира РДК Капустина: ГУР раскрыло детали спецоперации (видео)

На придуманном видео один дрон влетел в микроавтобус, где якобы был Капустин.

Для поддержания легенды о гибели командира "Русского добровольческого корпуса" (РДК) Дениса White Rex Капустина создали видеозапись, где дрон уничтожает автобус, в котором он якобы находился.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны, напоминая, что для сохранения жизни командира РДК в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР и разоблачения вражеской агентурной сети, военные разведчики провели сложную многоэтапную спецоперацию, во время которой была инсценирована его гибель.

"Для поддержки легенды создали видеозапись работы двух ударных дронов: первый беспилотник влетел в микроавтобус, в котором находился Капустин, второй снял "последствия удара" - горящую машину", - говорится в сообщении.

В ГУР говорят, что заказчики преступления в российских спецслужбах в предоставленное видео поверили и оплатили украинским разведчикам "заказ" - полмиллиона долларов. При этом отмечают, что эти средства существенно усилят боевые возможности спецназовцев ГУР.

Ситуация с Капустиным

Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2025 года была информация о гибели основателя и командира РДК Дениса White Rex Капустина на Запорожском направлении. Согласно сообщению РДК, защитник Украины погиб во время выполнения задания вследствие прилета вражеского FPV-дрона.

Вчера, 1 января 2026 года, ГУР сообщило, что командир РДК Капустин жив. Отмечалось, что была сорвана операция России по его ликвидации.

Глава ГУР Кирилл Буданов лично объявил о том, что Капустин жив, а его убийство заказали спецслужбы России и выделили на реализацию преступления $500 тыс.

Отмечалось, что в результате комплексной спецоперации ГУР, которая длилась более месяца, сохранена жизнь командира РДК Капустина, которого российский диктатор Владимир Путин считает личным врагом, а также установлен круг лиц - заказчиков преступления в российских спецслужбах и исполнителей.

