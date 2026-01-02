Прослужат до выхода на пенсию: эксперты назвали 10 самых надежных кроссоверов

Также были названы 3 кроссовера, которые не стоит покупать.

Для многих водителей надежность является одним из важнейших критериев при выборе автомобиля. Мало кому хочется, чтобы их транспортное средство часто выходило из строя.

В WhatCar? определили самые надежные кроссоверы, которые можно купить в 2025 году. Также эксперты назвали модели, которых стоит избегать.

ТОП-10 самых надежных кроссоверов:

1. Hyundai Santa Fe (с 2018 по 2024 год)

1. Kia EV3 (с 2024 года - наше время)

3. Vauxhall/Opel Grandland (с 2024 года - наше время)

4. Toyota RAV4 PHEV (с 2019 года - наше время)

5. Volkswagen T-Roc (с 2018 по 2025 год)

6. Porsche Macan (с 2014 года - наше время)

7. Kia Niro PHEV (с 2022 года - наше время)

8. Toyota RAV4 Hybrid (с 2019 по 2024 год)

9. Hyundai Kona hybrid (с 2017 по 2023 год)

10. Audi Q2 (с 2016 года - наше время)

Лидерами по надежности оказались сразу две модели Hyundai Santa Fe и Kia EV3. Интересно то, что второй автомобиль является электрокроссовером.

Отмечается, что у Hyundai Santa Fe и Kia EV3 очень редко возникают серьезные поломки. Также эксперты поделились, что у этих кроссоверов высокое качество сборки.

Кроме того, в издании советуют не покупать модели Nissan Juke второго поколения с бензиновым двигателем, Volkswagen Tiguan третьего поколения и Kia Sportage четвертого поколения. По словам экспертов, у этих моделей часто возникают поломки.

Какие гибридные автомобили не стоит покупать

Ранее эксперты назвали 4 гибридных автомобиля, которых следует избегать. По их словам, у этих моделей довольно много проблем.

В частности, эксперты порекомендовали не покупать Ford F-150 Hybrid. Руководитель отдела контента в NX Automotive Transport Карл Родригес в разговоре с журналистами отметил, что эта модель является далеко не самым надежным пикапом.

Также эксперт не советует покупать BMW ActiveHybrid 5 (F10). Он заявил, что эта модель разочаровывает невместительным багажником, а завышенный ценник отпугнул часть потенциальных покупателей, которые планировали купить этот автомобиль новым.

