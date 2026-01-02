Экзотические попугаи заполонили парки в Великобритании и становятся угрозой местным птицам

Возможно, людям придется вмешаться, чтобы уменьшить количество попугаев в природе Великобритании.

Кольчатые попугаи, завезенные в Великобританию в 60 годах прошлого века, успешно адаптировались на Британских остовах. А теперь, как пишет Тһе Guardian, начали выгонять местные виды птиц.

"За последние 20 лет звуковой фон в древнем и диком ландшафте парка Ричмонд претерпел изменения. Когда-то вы слышали щебетание каменного чебачка, щебетание большого пятнистого дятла или песню жаворонка. Сегодня доминирует пение одной птицы. Популяция ярко-зеленого кольчатого попугая увеличилась в 25 раз с 1994 по 2023 год. Эти пернатые облюбовали для проживания парки и леса вокруг Лондона и пригородов юго-востока, но в последние годы они начали появляться и в северных городах, в частности Манчестере и Ньюкасле", - говорится в материале Тһе Guardian.

Попугаев этого вида впервые выпустили в дикую природу Великобритании в конце 1960-х годов. Это были домашние птицы из Индии и Африки, которых или намеренно выпускали на волю, или они сами сбегали.

Изменение климата способствовало увеличению их численности. Британский фонд орнитологии оценивает популяцию кольчатых попугаев в более чем 30 000 птиц (это 15 000 гнездовых пар). Количество негнездовых особей неопределенно.

Конкуренция с другими птицами

Пока точно неизвестно, какое влияние этот инвазивный вид оказывает на местных птиц, таких как скворцы, певчий дрозд и мелкий пятнистый дятел, а также летучих мышей в национальном природном заповеднике и по всей Великобритании.

Пэдди МакКлив, который работает с организацией Songbird Survival, говорит, что быстрое распространение вида вызвало беспокойство среди ученых и охранников природы.

"Одним из влияний этих птиц является конкуренция, которую они создают для наших местных птиц. Их присутствие, как птиц размером с дятла, на садовых кормушках может вызвать тревогу среди местных птиц, что меняет пищевое поведение и потенциально повышает стресс у местной птицы"

В других же европейских странах есть определенные доказательства того, что этот инвазивный вид негативно влияет на местные виды пернатых.

В частности, семь лет назад в Испании, где популяция попугаев также значительно выросла, исследователи зафиксировали снижение численности ночной летучей мыши в парке в Севилье - крупнейшей колонии летучих мышей в Европе. Исследователи наблюдали, как попугаи выгоняют гораздо меньших летучих мышей из их гнезд.

Поэтому власти рассматривают возможные меры. В Великобритании отстрел как метод снижения популяции птиц рассматривался, но никогда не проводился из-за негативного отношения общественности.

Оценка рисков показала, что эти птицы могут представлять угрозу для других видов, распространять болезни, нанести значительный ущерб виноградникам и могут нападать на посевы и сады в Великобритании.

В Мадриде проводят программу гуманного уничтожения попугаев путем применения пневматических винтовок, использованием сеток и ловушек, а также стерилизацией яиц в гнездах.

В то же время Эми Лидейл, преподаватель поведенческой экологии в Университете Солфорда, сказала, что еще рано утверждать, представляют ли попугаи такую же угрозу в Великобритании, как это есть в других европейских странах.

"Чтобы понять их адаптацию и влияние на местные виды, нам нужны долгосрочные полевые данные, чтобы составить полную картину и понять, что происходит", - сказала Лидейл.

Попугаи в Киевском зоопарке

Как сообщал УНИАН, в мае прошлого года в Киевском зоопарке для зрителей стала доступна экспозиция редких попугаев Жако, спасенных еще весной 2022 года.

Все время, до мая 2025г птицы проходили лечение и адаптацию, теперь они перешли к следующему этапу - социализации. В переоборудованном для них виарии есть разнообразные приманки: игрушки, ветви деревьев, кормушки и декоративный фонтанчик.

В последние годы популяция Жако в мире резко сократилась из-за негативного влияния человека. Сейчас виду даже присвоен статус "под угрозой вымирания". Поэтому их сохранение и спасение имеют чрезвычайную важность для мира живой природы.

