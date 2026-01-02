Только эти два знака Зодиака будут настоящими счастливчиками в 2026 году

Главную роль здесь играет Юпитер.

В 2026 году два знака Зодиака проживают по-настоящему удачный изумрудный год – время роста, расширения и укрепления позиций, пишет YourTango.

Главную роль здесь играет Юпитер, планета изобилия и возможностей, которая сначала движется по Раку, а затем 30 июня переходит во Льва, последовательно усиливая потенциал этих знаков на протяжении всего года. Этот период не про резкие рывки, а про устойчивое развитие, в ходе которого формируются более зрелые связи с людьми и с собой.

Дополнительную значимость году придаёт переход Сатурна в Овен 13 февраля, завершающий его долгий путь по Рыбам. Также заметное влияние окажет ретроградная Венера в Скорпионе, стартующая 3 октября: она обострит тему отношений, эмоциональной честности и покажет, какие связи действительно ведут к исцелению и внутреннему удовлетворению. В течение изумрудного года эти знаки раскрывают собственную силу, учатся защищать свои интересы и становятся надёжной опорой для самих себя.

Рак

Для Раков изумрудный период продолжается и в 2026 году. В первой половине года Юпитер по-прежнему приносит расширение возможностей и активирует сферу взаимодействия с людьми. Вы примеряете на себя новые роли, всё чаще становясь ориентиром для других, а Сатурн в Овне мягко подготавливает вас к следующему жизненному этапу.

Юпитер усиливает тему личного роста: вы всё увереннее полагаетесь на себя и перестаёте сомневаться в собственных решениях. Опыт предыдущего года не просто повторяется – теперь вы способны делиться им и направлять других. Окружающие всё чаще прислушиваются к вашему мнению, особенно если вы заняли более заметную позицию или получили повышение.

Начало года делает акцент на партнёрских вопросах, особенно до 19 января, пока Солнце находится в Козероге. Усиливаются эмпатия и желание понять другого, но одновременно становится ясно, где необходимы чёткие границы. После 13 февраля Сатурн может добавить давления, однако вы готовы брать инициативу и входить в роли, требующие ответственности и лидерства.

С переходом Юпитера во Льва 30 июня фокус смещается на финансы и систему ценностей. Эта энергия побуждает вас пересмотреть отношение к деньгам, изучать новые способы накопления, обучения и практического управления ресурсами. Возможен рост доходов и карьерные сдвиги, особенно благодаря поддержке Сатурна, который помогает закрепить результат. 2026 год показывает: вы готовы к следующему уровню, и момент заявить о себе выбран точно.

Лев

Для Львов изумрудный год официально начинается 30 июня 2026 года, когда Юпитер входит в ваш знак. Это событие запускает мощную волну расширения и заметности во всех сферах жизни. Даже при напряжённом влиянии Плутона вы чувствуете внутреннюю силу, уверенность и настрой на победу, а Сатурн в Овне добавляет выносливости и стратегического мышления.

Первая половина года проходит спокойнее. Юпитер в Раке напоминает о важности восстановления и внутренней тишины, а Сатурн в Рыбах направляет внимание на завершение старых процессов и эмоциональное исцеление. Этот период может показаться менее ярким, но именно он закладывает фундамент для будущего скачка. Финансовая осторожность и внимательное отношение к расходам сейчас работают вам в плюс.

Юпитер в этой части карты учит дисциплине и вдумчивому подходу к работе. Совместные проекты могут требовать терпения, поскольку ваши идеи не всегда совпадают с чужими. Однако всё меняется во второй половине года: с переходом Юпитера в ваш знак вы становитесь центром притяжения. Ваша харизма усиливается, социальная жизнь оживает, а новые знакомства возникают легко и естественно.

Плутон, находясь в оппозиции, продолжает трансформировать вас, но Юпитер приносит оптимизм и веру в перспективы. Возникает желание учиться, расширять горизонты, планировать поездки или запускать новые проекты. При грамотном планировании вы можете добиться впечатляющих результатов. Это период, когда вы ясно видите свои сильные стороны, раскрываете потенциал и формируете вокруг себя сообщество единомышленников.

