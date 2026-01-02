Зеленский поручил Верховной Раде подготовить реформу ГБР

Законопроект должен быть наработан уже в январе.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Верховной Раде подготовить реформу Государственного бюро расследований. Об этом он написал в своем Telegram.

"Поручил подготовить и оперативно направить на рассмотрение Верховной Рады Украины предложения об обновлении Государственного бюро расследований. Ожидаю, что президентский законопроект будет наработан уже в январе и безотлагательно внесен в парламент", - отметил Зеленский.

Проверки в ГБР: что известно

Напомним, на фоне обнародования детективами НАБУ и САП так называемых "пленок Миндича", Государственное бюро расследований начало внутреннюю проверку.

В частности заявлялось, что будет проверяться факт возможного получения неправомерной выгоды работниками ГБР, давления на отдельных должностных лиц, а также проведение обысков по заказу "фигурантов".

"ГБР заинтересовано в максимально прозрачном и объективном выяснении всех обстоятельств, поэтому действительно внутренняя проверка проводится без каких-либо исключений. Но прошу подчеркнуть, что у нас нет конкретных фамилий, должностей или подразделений", - заявила тогда советник директора ГБР по коммуникации Татьяна Сапьян.

