Россия кардинально изменила тактику воздушных атак по Украине, - ЦПД

В частности РФ увеличила количество БПЛА во время атак в пять раз.

В последние два года россияне изменили тактику воздушных атак, сделав ключевую ставку на БПЛА. Об этом в Telegram сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД).

Отмечается, что РФ в пять раз увеличила использование беспилотников, с 10 849 до 53 732 в год. Кроме того, почти вдвое возросло количество использования баллистических и аэробаллистических ракет - с 306 до 568. В то же время отмечается уменьшение количества крылатых, зенитных и авиационных ракет, выпущенных Россией - с 1645 в 2024 году, до 1330 в 2025.

Аналитики отмечают, что в 2024 году россияне использовали тактику комбинированных ударов из дорогостоящих крылатых ракет, как основных средств поражения. Тогда как дроны были лишь вспомогательным средством. Зато в 2025 году РФ начала использовать массированные "рои" дешевых дронов как основной засев поражения. Крылатые же ракеты используются для точечных ударов, а баллистические - для атак по критической инфраструктуре.

"Россия сделала ставку на дешевую войну - массовое производство иранских дронов Shahed вместо дорогих крылатых ракет. Это позволяет им атаковать каждую ночь, истощая украинскую противоракетную оборону и энергетическую инфраструктуру. В то же время баллистические ракеты используются точечно для ударов по критическим объектам", - сказали в ЦПИ.

Российские атаки: важные новости

Ранее UA War Infographics сообщали, что в течение 2025 года было всего 4 дня, когда РФ не нанесла воздушных атак по Украине. По два таких дня было в апреле и мае.

В ночь на 2 января оккупанты нанесли один из самых массированных ударов по Запорожью с начала большой войны. В частности РФ удалось 9 раз попасть дронами по территории города - под ударами оказались жилые дома, торговые объекты и инфраструктура.

