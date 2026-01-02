Китайская мышь после возвращения из космоса родила девять детенышей: почему это важно

Мыши столкнулись с рядом неожиданных препятствий во время пребывания в космосе.

На борту китайской космической станции после 14-дневной миссии самка мыши успешно родила на Земле девять здоровых детенышей. Как пишет Interesting Engineering, рождение, которое подтвердил Центр технологий и инженерии для использования космоса при Китайской академии наук, является большой победой для космической биологии.

Во время миссии "Шэньчжоу-21" 31 октября четыре мыши были отправлены на космическую станцию "Тяньгун". После возвращения 14 ноября одна из мышей успешно зачала и 10 декабря родила девять детенышей.

"Мать нормально ухаживает за своим потомством, а детеныши демонстрируют "сильную жизненную силу". Шесть из них сейчас хорошо развиваются, что подтверждает: краткосрочные космические полеты не оказывают негативного влияния на репродуктивную функцию млекопитающих", - подчеркивают в материале.

Что известно о размещении мышей в космосе

Четыре мыши, которые были размещены в специальном помещении для мелких млекопитающих на борту космической станции, стали объектами исследований выживания и адаптации в уникальных условиях микрогравитации.

По словам исследователей, мыши столкнулись с рядом неожиданных препятствий во время пребывания в космосе.

В частности космический мусор заставил внезапно изменить график возвращения предыдущего экипажа "Шэньчжоу-20", в результате чего грызуны остались без запасов пищи, которые быстро исчерпывались.

"Наземные команды и космонавты начали аварийную спасательную миссию. Перепрофилировав внешний водный интерфейс космической станции, они успешно закачали жидкость в жилье, чтобы обеспечить мышей водой, пока проверяли альтернативные варианты аварийного питания", - добавили в публикации.

Также астронавты проверили запасы пищи для людей на наличие продуктов, которые пригодны для мышей. После интенсивных наземных испытаний на мышах на Земле с целью проверки безопасности они нашли идеальный вариант - соевое молоко.

Кроме того, система анализа поведения на основе искусственного интеллекта следила за мышами в режиме реального времени, следя за каждым глотком и каждой дремотой, чтобы убедиться, что аварийные рационы работают.

"Миссия доказывает, что краткосрочный космический полет не повлиял негативно на репродуктивные способности мышей, что также дает чрезвычайно ценный материал для изучения влияния космической среды на раннее развитие млекопитающих", - отметила китайская исследовательница Института зоологии Ван Хунмэй.

Теперь ученые отслеживают кривые развития детенышей, чтобы увидеть, оставили ли их родители, которые находились в условиях микрогравитации, какие-то скрытые следы. Конечная цель - выяснить, могут ли эти потомки иметь собственных детей.

"Это чрезвычайно важное открытие для будущего космических путешествий. Если люди когда-то колонизируют Луну или Марс, нам нужно знать, что жизнь может продолжаться", - отметили в издании.

Другие исследования о космосе

Ранее ученые зафиксировали вспышку, которая летела к Земле 13 миллиардов лет. Вспышка получила обозначение GRB 250314A и, по выводам исследователей, возникла из-за гибели массивной звезды в одной из древнейших известных галактик.

Также ученые считают, что жизнь на Земле могла начаться на Красной планете. Известно, что поверхности Марса и Земли сначала были расплавленными, прежде чем постепенно остыть и затвердеть, поэтому теоретически жизнь могла возникнуть независимо на обеих планетах вскоре после их формирования.

