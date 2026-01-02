Актриса уже воспитывает сына и дочь.

Украинская актриса театра, кино и дубляжа Анна Сагайдачная ("Крепостная") поделилась с подписчиками новостью о беременности.

36-летняя артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео новогодней елки в ее доме. Можно увидеть, что на праздничном дереве висит игрушка в виде детской коляски, а рядом с ней - тест на беременность. Женщина отметила, что 2025 год не прошел для нее без сюрпризов:

"Не знаю, где взять столько сил, но верю в силу Вселенной, Космоса и в то, что они откуда-то возьмутся. На следующий год не буду уже вешать коляску на елку, какая-то она магическая, ей-Богу. Поэтому всем, кто мечтает и очень ждет, обязательно надо приобрести. Работает, как карта желаний".

Как известно, Анна Сагайдачная воспитывает двоих детей - сына Тимура и дочь Миру. Актриса была замужем за бизнесменом Евгением Третьяком, однако супруги развелись. Нового избранника она публике не показывает.

Вас также могут заинтересовать новости: