Взрыв на Позняках: на месте трагедии ищут трех пропавших жителей

Причина взрыва выясняется, решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

На месте взрыва девятиэтажного жилого дома в Дарницком районе Киева ищут трех человек.

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Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

"В настоящее время спасатели деблокировали трех человек, поиски еще трех продолжаются. К сожалению, один человек погиб. Всего из дома эвакуирован 21 человек", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что причина взрыва выясняется, решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июня, в 10:00 в Дарницком районе Киева произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси в девятиэтажном жилом доме по адресу ул. Соломии Крушельницкой, 1/5. В результате взрыва разрушены межэтажные перекрытия 4-8-го этажей.

По последним данным ГСЧС, в результате взрыва один человек погиб, эвакуирован 21 человек, трое деблокированы.

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