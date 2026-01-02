Актер говорит, что ему было очень тяжело прощаться с Ирочкой.

Главный герой 14 сезона романтического реалити "Холостяк" Тарас Цымбалюк признался, что после финала переписывался с моделью Ириной Пономаренко, которая покинула шоу за шаг до победы.

В пост-шоу "Холостяк. Жизнь после проекта" у Иры спросили, писали ли они друг другу после завершения проекта. Она повернулась к Тарасу и сказала, что он писал, так пусть и отвечает. "Холостяк" рассказал, что они обсуждали совместный контент, который публиковался в рамках шоу, а потом он спросил у девушки, как ее дела.

Также актер признался, что ему было очень трудно принять решение о прощании с Ирочкой, потому что эта девушка имела смелость быть собой и оставаться "трушной". Сама Ира сказала, что была счастлива рядом с Тарасом, поэтому этот опыт является для нее очень ценным.

Видео дня

На вопрос, как бы она действовала, если бы Цимбалюк сейчас сказал, что ошибся в своем решении, девушка ответила, что они бы это обсудили. При этом она подчеркнула, что на шоу постоянно выбирала Тараса, но он ее не выбрал:

"Я пришла на проект построить свою семью. Тарас меня не выбрал. Значит, благодаря этому проекту меня увидит мой будущий муж".

Напомним, Ирочка Пономаренко ушла из проекта в последнем выпуске. Тарас Цымбалюк объяснил это тем, что между ними только "детский вайб".

Вас также могут заинтересовать новости: