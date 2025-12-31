Астролог рассказала, почему это полнолуние называют судьбоносным и кому стоит быть особенно осторожным.

В первые дни января на небе появится первое суперполнолуние нового года - Волчья Луна. Астрологи считают, что в этот период эмоции могут выйти из-под контроля, а события - подтолкнуть к судьбоносным решениям. Рассказываем, когда будет полнолуние в январе, почему его называют особенным и как провести этот день с пользой для себя.

Почему январское полнолуние называют Волчья Луна

У первого полнолуния года странное и даже немного страшное название - Волчья Луна. Считается, что так его назвали индейцы Северной Америки - из-за воя волков, который в это время особенно часто разносился по ночам.

Раньше полагали, что хищники воют от голода в суровые зимние месяцы, однако современные знания опровергают этот миф. На самом деле зимой волчий вой и другие звуки слышны чаще потому, что так животные находят членов своей стаи, укрепляют социальные связи, обозначают территорию и координируют охоту. Холодный зимний воздух лучше переносит звук, делая волчьи голоса особенно отчетливыми под светом полной Луны.

Когда полнолуние в январе 2026 - точное время и особенности

Как рассказала в комментарии УНИАН астролог Ольга Ходарева, в январе при хороших погодных условиях, мы сможем увидеть большую полную Луну - это будет первое суперполнолуние нового года.

Оно произойдет 3 января в 12.02 по киевскому времени.

Луна в этот момент будет находиться в знаке Рак, в соединении с Юпитером и под напряженным влиянием Марса и Венеры. Проще говоря, январское полнолуние обещает быть судьбоносным.

По словам астролога, знак Рака, в котором произойдет событие, традиционно связан с домом, семьей, безопасностью, внутренним психоэмоциональным ощущением. Оно поднимет эмоции на поверхность, а влияние Юпитера и Марса усилит их - даже те, кто обычно спокоен и бесстрастен, почувствуют силу эмоций:

В это время проявится желание поддерживать родных, защищать свой дом, оберегать близких, свое пространство от врагов и возможных опасностей. Многие в период полнолуния смогут принять важные решения, касающиеся семьи, жилья, переезда, детей, семейных ценностей. Напряженный аспект к Марсу будет создавать конфликт между тем, что человек чувствует, и тем, как он действует. То есть, сердце захочет покоя, уюта, безопасности, а поступки будут требовать решительности и даже агрессии, чтобы защищать свои границы.

В период полнолуния могут происходить события, связанные с домом и семьёй: возможно, состоятся долгожданные важные разговоры, люди могут принимать решения о месте жительства, семейных отношениях, ремонте, распределении пространства или имуществе.

Учитывая эмоциональность и давление этого события, появится желание принимать решения здесь и сейчас - чтобы перемены наступили немедленно.

Что можно и что нельзя делать в полнолуние в январе

Как рассказала астролог, это полнолуние будет благоприятно для водных процедур, бань и в целом для очищения - нужно наводить порядок в пространстве, убирать дом, проветривать. Также это хорошее время для мягкой физической активности, к примеру, для плавания, растяжек, ходьбы.

В этот период не стоит:

ссориться с родственниками;

обижать женщин и детей;

перегружать организм тяжелой пищей, особенно молочными продуктами.

Напряженные физические тренировки в это время также нежелательны, так как можно травмироваться. Следует придерживаться водного баланса (пить достаточно воды) и режима дня.

Астропрогноз на первое полнолуние 2026 года

По словам Ольги Ходаревой, наиболее гармоничным это полнолуние будет для Раков, Скорпионов и Рыб. Но для Козерогов, Овнов и Весов событие может пройти более напряженно.

У Раков полнолуние обострит потребность в безопасности, возможно, будут приняты важные решения, касающиеся семьи.

полнолуние обострит потребность в безопасности, возможно, будут приняты важные решения, касающиеся семьи. Скорпионам очень важно будет закрыть старые эмоциональные истории, отпустить излишний контроль. В положительном ключе могут решиться финансовые вопросы.

очень важно будет закрыть старые эмоциональные истории, отпустить излишний контроль. В положительном ключе могут решиться финансовые вопросы. В жизни Рыб период может быть наполнен знаковыми событиями в личной жизни, новыми чувствами и влюбленностями.

период может быть наполнен знаковыми событиями в личной жизни, новыми чувствами и влюбленностями. У Козерогов полнолуние может поднять темы конфликтов в партнерских отношениях. Возможно, будут приняты решения о завершении определенных отношений или сотрудничества.

полнолуние может поднять темы конфликтов в партнерских отношениях. Возможно, будут приняты решения о завершении определенных отношений или сотрудничества. У Овнов вероятны неожиданные изменения в семье, в семейных вопросах. Нужно следить за безопасностью своего жилья и своей психики.

вероятны неожиданные изменения в семье, в семейных вопросах. Нужно следить за безопасностью своего жилья и своей психики. Весам стоит быть осторожнее в общении с руководством или высокопоставленными лицами и представителями госструктур.

