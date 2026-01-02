Оккупационной армии передали новую партию 'самых мощных' российских танков

На Западе этот танк называют "катастрофическим провалом".

Накануне Нового года российским войскам отправили новую партию основных боевых танков (ОБТ) Т-90М "Прорыв". Об этом сообщила пресс-служба концерна "Уралвагонзавод".

"Финальная партия танков Т-90М отправилась в российскую армию. Гособоронзаказ-2025 выполнен", - говорится в сообщении.

Количество новых машин названо не было, но на обнародованном видео можно видеть довольно внушительную партию.

Т-90М "Прорыв" является последней модификацией основного боевого танка Т-90, который в свою очередь представляет собой модернизированный Т-72. На сегодня Т-90М является "самым мощным" российским танком, который находится в крупносерийном производстве.

Российская пропаганда всячески восхваляет Т-90М, тогда как на Западе его называют "катастрофическим провалом". Специалисты отмечают, что на полях российско-украинской войны были выявлены критические конструктивные недостатки этой машины (как, кстати, и других российских ОБТ).

Один из главных недостатков заключается в плохой защищенности Т-90М, что обусловлено автоматом заряжания карусельного типа. Проблема заключается в том, что при попадании в танк существует большая вероятность детонации всех боеприпасов, что приводит к мгновенной гибели экипажа.

Отметим, что по данным ресурса Oryx, во время полномасштабной войны россияне потеряли более 150 танков Т-90М. При этом общее количество этих танков в российской армии по состоянию на 2024 год оценивали лишь в примерно 120 единиц.

Производство танков в России - что известно

Ранее аналитики обнародовали свежие подсчеты и пришли к выводу, что "Уралвагонзавод" может производить до 250 танков Т-90М в год.

Также эксперты подсчитали, сколько "новых" танков россияне получили в 2024-м. Сообщалось, что в 2024 году "Уралвагонзавод" мог передать российским войскам около 200 танков Т-72Б и Т-72Б1, модернизированных до стандарта Т-72Б3.

Стоит добавить, что разработка российского танка "нового поколения" Т-14 "Армата" фактически завершилась ничем. Как ранее сообщили в Главном управлении разведки МО Украины, за все годы РФ смогла изготовить лишь несколько десятков этих боевых машин.

