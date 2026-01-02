Зеленский подписал указ о назначении Буданова новым главой Офиса президента

Также президент назначил нового главу ГУР.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №5/2026 о назначении Кирилла Буданова руководителем Офиса президента Украины. Текст указа появился на сайте Президента Украины 2 января.

"Назначить Буданова Кирилла Алексеевича руководителем Офиса президента Украины", - говорится в тексте указа.

В то же время указом №3/2026 президент уволил Буданова с должности начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Кроме того, указом №6/2026 президент уволил Олега Иващенко с должности Председателя Службы внешней разведки Украины. А указом №7/2026 назначил его начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Зеленский назначил новых руководителей ОП и ГУР - что известно

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что на новой должности Кирилл Буданов сосредоточится на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности Украины, а также на дипломатическом треке в переговорах.

Что касается Олега Иващенко, то президент поблагодарил его за работу в направлении уменьшения российского экономического потенциала перед увольнением с должности Председателя Службы внешней разведки.

