Взрыв на Позняках в Киеве: на верхних этажах заблокированы люди (фото, видео)
В сети появилось фото и видео с места взрыва жилого дома в Киеве, по улице Григоренко.
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По словам корреспондентов, взрывом уничтожена часть лестничных перекрытий, поэтому некоторые жильцы остаются в квартирах, не имея возможности спуститься вниз и покинуть здания.
Некоторым людям удалось выйти во двор. Среди тех жильцов разрушенного дома, которые заблокированы в квартирах, есть и обитатели самых высоких этажей. В частности, жильцов 9-го этажа будут эвакуировать пожарные.
На месте происшествия работают штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобильная оперативная группа ГСЧС и сотрудники Национальной полиции. От ГСЧС привлечены 75 человек личного состава, а также 15 единиц техники.
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