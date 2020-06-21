Взрыв на Позняках в Киеве: на верхних этажах заблокированы люди (фото, видео)

Взрывом уничтожена часть лестничных перекрытий, жители верхних этажей не могут спуститься вниз.

В сети появилось фото и видео с места взрыва жилого дома в Киеве, по улице Григоренко.

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По словам корреспондентов, взрывом уничтожена часть лестничных перекрытий, поэтому некоторые жильцы остаются в квартирах, не имея возможности спуститься вниз и покинуть здания.

Некоторым людям удалось выйти во двор. Среди тех жильцов разрушенного дома, которые заблокированы в квартирах, есть и обитатели самых высоких этажей. В частности, жильцов 9-го этажа будут эвакуировать пожарные.

На месте происшествия работают штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобильная оперативная группа ГСЧС и сотрудники Национальной полиции. От ГСЧС привлечены 75 человек личного состава, а также 15 единиц техники.

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