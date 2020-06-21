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Из дома на столичных Позняках, где произошел взрыв, придется отселять около сотни человек

15:02, 21 июня 2020
Происшествия
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Из разрушенного дома необходимо отселить 100 жителей / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на месте происшествия журналистам сказал заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев.

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"В подъезде, где произошел взрыв, 40 квартир, но есть вероятность, что в опасности находится не только этот подъезд. Поэтому сегодня речь идет об ориентировочном количестве людей, которых нужно отселить. Это ориентировочно - 100, но это тоже не фиксированная цифра, возможно, она будет и больше", - сказал Пантелеев.

По его словам, сейчас в доме установлен инструментальный контроль за строительными конструкциями, "потому что ситуация опасная, дом находится в опасном состоянии".

Как сообщил Пантелеев, это первый этап, дальше будут приниматься необходимые решения. По его словам, что делать дальше с домом - скажут специалисты, конструкторы.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июня, в 10:00 в Дарницком районе Киева произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси в девятиэтажном жилом доме по адресу ул. Соломии Крушельницкой, 1/5. В результате взрыва разрушены межэтажные перекрытия 4-8-го этажей.

Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил о двух погибших в результате взрыва на Позняках.

По данным полиции, в результате взрыва на Позняках один человек погиб, деблокированы трое, поиски еще трех продолжаются, эвакуирован 21 человек.

Кличко заявил, что рассматриваются две версии взрыва - взрыв или газа, или взрывчатки.

На место происшествия прибыл секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, который заявил, что президент Владимир Зеленский проинформирован о взрыве.

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