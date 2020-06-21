Из дома на столичных Позняках, где произошел взрыв, придется отселять около сотни человек

Сейчас в доме установлен инструментальный контроль за строительными конструкциями, "потому что ситуация опасная, дом находится в опасном состоянии".

Из дома на столичных Позняках, где произошел взрыв, ориентировочно необходимо отселить 100 жителей, но их количество может возрасти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на месте происшествия журналистам сказал заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев.

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"В подъезде, где произошел взрыв, 40 квартир, но есть вероятность, что в опасности находится не только этот подъезд. Поэтому сегодня речь идет об ориентировочном количестве людей, которых нужно отселить. Это ориентировочно - 100, но это тоже не фиксированная цифра, возможно, она будет и больше", - сказал Пантелеев.

По его словам, сейчас в доме установлен инструментальный контроль за строительными конструкциями, "потому что ситуация опасная, дом находится в опасном состоянии".

Как сообщил Пантелеев, это первый этап, дальше будут приниматься необходимые решения. По его словам, что делать дальше с домом - скажут специалисты, конструкторы.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июня, в 10:00 в Дарницком районе Киева произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси в девятиэтажном жилом доме по адресу ул. Соломии Крушельницкой, 1/5. В результате взрыва разрушены межэтажные перекрытия 4-8-го этажей.

Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил о двух погибших в результате взрыва на Позняках.

По данным полиции, в результате взрыва на Позняках один человек погиб, деблокированы трое, поиски еще трех продолжаются, эвакуирован 21 человек.

Кличко заявил, что рассматриваются две версии взрыва - взрыв или газа, или взрывчатки.

На место происшествия прибыл секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, который заявил, что президент Владимир Зеленский проинформирован о взрыве.

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