Юрист объяснила, на какие суммы выплат можно рассчитывать в новом году.

Многих украинцев интересует, что изменится в январе - будут ли расти пенсии и другие виды выплат, сколько будут получать старики, лица с инвалидностью и защитники. Адвокат адвокатского объединения ETERNIX Анастасия Капустинская рассказала УНИАН, какая военная пенсия в Украине будет в новом году.

Какая пенсия у военных в Украине будет с 1 января

По словам адвоката, пенсионное обеспечение военнослужащих и ветеранов регулируется законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Для того, чтобы понять, какая пенсия будет с 1 января 2026 года для военных, надо обращать внимание на размер денежного обеспечения, то есть:

лицам с инвалидностью вследствие войны I группы - 100%;

II группы - 80%;

II группы - 60% соответствующих сумм денежного обеспечения (заработка).

При этом, как отметила Капустинская, существуют минимальные гарантии, ниже которых выплата быть не может:

для лиц с инвалидностью вследствие войны из числа рекрутов, солдат и матросов срочной службы I группы - в размере 5025 гривен;

II группы - 4610 гривень;

III группы - 4396 гривень.

Для других случаев инвалидности (связанных с прохождением службы) базовые цифры составляют 4 605 грн, 4 396 грн и 4 186 грн соответственно.

Для расчета минимальных выплат другим категориям военнослужащих и правоохранителей применяется система повышающих коэффициентов к указанным выше базовым суммам:

110% от базы - для старших солдат и сержантского состава срочной службы;

120% от базы - для рядового, сержантского и старшинского состава (контрактников), а также младшего состава Национальной полиции, ГСЧС, ГБР, НАБУ и Службы судебной охраны;

130% от базы - для всего офицерского состава и лиц среднего и высшего начальствующего состава силовых ведомств.

"Важной нормой статьи 22 закона является обязательная ежегодная индексация с 1 марта, начиная с 2023 года. Перерасчет осуществляется в соответствии с Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", что позволяет поддерживать покупательную способность ветеранских выплат независимо от экономических колебаний", - отметила Капустинская.

