Ждать еще долго: эксперт рассказал, когда в Украине улучшится ситуация со светом

Стабилизация ситуации в энергетике возможна, когда уменьшится потребление электроэнергии на обогрев.

До конца зимы ситуация со светом в Украине не улучшится. Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

"К сожалению, ситуация не может улучшиться до конца зимы, до начала марта. Даже если ракетные удары прекратятся и даже если будет спокойное время для более системных ремонтов", - считает специалист.

Он отметил, что стабилизация ситуации в энергетике возможна, когда уменьшится потребление электроэнергии на обогрев, потому что значительная часть украинцев использует электричество именно для отопления - это создает дополнительную нагрузку на систему зимой.

По словам Корольчука, в последнее время ситуация со светом стала несколько лучше. Зимние праздники и снижение потребления позволили освободить до 2000 МВт мощностей, что дало ощутимый эффект даже в морозы. В то же время говорить о положительной динамике рано.

"В большинстве регионов отключения электроэнергии все равно длительные", - добавил эксперт.

Россия атакует энергетику Украины - последние новости

С наступлением нового года Кремль не прекратил атаки по отечественной энергосистеме. В первый день 2026-го россияне в очередной раз атаковали энергообъекты с помощью БпЛА, в результате чего без света осталось значительное количество потребителей в Волынской, Одесской и Черниговской областях.

2 января россияне ударили по энергетике Николаевского и Запорожского регионов. Это привело к тому, что без света осталась часть Запорожья и области. Также сообщалось, что в Одесской области после предыдущих атак без света остаются более 11 тысяч потребителей.

