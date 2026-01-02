К счастью, их не было дома.

Российский ракетный удар по Харькову пришелся по улице, на которой живет победительница 13 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Инна Белень.

Об этом девушка сообщила в своем Instagram-аккаунте, сделав репост видео, на котором можно увидеть страшные разрушения. Инна успокоила подписчиков, что они с женихом не находились дома в момент российской атаки. В то же время пара до сих пор не знает, что с их жильем:

"Это моя улица. Нас дома не было. Прилетела ракета, едем смотреть, цела ли квартира".

Как известно, сегодня днем российские оккупационные войска нанесли жестокий удар по Киевскому району Харькова. Согласно последним данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям страны, в результате атаки пострадали по меньшей мере 15 человек.

Видео дня

Известно о разрушении торгового центра, повреждении многоквартирных домов и автомобилей, а также о выбитых окнах в здании одного из учебных заведений. Отдельными очагами начался пожар, его общая площадь - около 200 квадратных метров.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что, по предварительным данным, Россия ударила по жилой застройке двумя ракетами. Один из домов получил значительные повреждения, там началась спасательная операция.

