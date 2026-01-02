Артист заявил, что хочет сфокусироваться на других вещах.

Украинский певец Melovin (настоящее имя - Константин Бочаров) сообщил поклонникам, что уже в следующем году планирует завершить свою карьеру.

28-летний артист опубликовал соответствующее заявление в своем Instagram-аккаунте. Новость о планах уйти со сцены он сопроводил анонсом последних концертов в 2026 году. Согласно сообщению, эти выступления станут прощальными:

"Последнее время я часто ловлю себя на мысли, что живу быстрее себя. Музыка, сцена, люди, ожидания - все это было и остается важной частью моего пути. Это мой прайм, мой опыт, моя благодарность. Но меняется не только время. Меняюсь и я. Сейчас мне важно побыть в другом фокусе. Побыть для себя. Для своих родителей. Для любимого человека. Без шума. Без постоянного присутствия "онлайн".

Певец также отметил, что не может жить в том же ритме, когда имеет уже другое "внутреннее ощущение". В то же время он говорит, что речь идет не о "побеге и точке", а о "честности с собой". "Пауза - иногда единственный способ вернуть смысл", - добавил Melovin.

Напомним, в прошлом году Бочаров принял предложение своего бойфренда - парамедика Петра Злоти. Вскоре певцу пришлось оправдываться, поскольку некоторые подписчики усомнились в искренности их отношений.

