В 2026 году православные отметят немало важных торжеств. Самые значимые из них - это Пасха, Троица, Покров Пресвятой Богородицы, и Рождество. Также верующие будут чествовать разных христианских святых, поминать умерших и соблюдать четыре больших поста.
Напомним, что в 2023 году Православная церковь перешла на новоюлианский календарь. Даты привычных нам торжеств сместились на 13 дней ранее. Мы составили церковный календарь 2026 года именно с учетом нового стиля.
Полный церковный календарь на 2026 год
Некоторые православные праздники имеют постоянные даты, а другие называются переходящими и меняются из года в год. Ко второй категории относятся Пасха, Вербное воскресенье, Троица и другие.
Вот когда отмечаются все важнейшие церковные праздники 2026 по новоюлианскому стилю.
1 января - День святого Василия, Обрезание Господне.
6 января - Крещение 2026, Богоявление.
12 января - День Татьяны Римской.
2 февраля - Сретение Господне.
15 февраля - Мясопустная неделя.
16 февраля - Масленица.
22 февраля - Прощеное воскресенье.
25 марта - Благовещение.
26 марта - Собор архангела Гавриила.
4 апреля - Лазарева суббота.
5 апреля - Вербное воскресенье (Вход Господний в Иерусалим)
9 апреля - Чистый четверг.
10 апреля - Страстная пятница.
12 апреля - православная Пасха 2026.
23 апреля - День Георгия Победоносца.
9 мая - День Николая Весеннего (Перенесение мощей Николая Чудотворца).
11 мая - День Кирилла и Мефодия.
21 мая - Вознесение Господне.
31 мая - православная Троица 2026.
1 июня - Духов день (День Святого Духа).
7 июня - День всех святых украинского народа.
24 июня - Рождество Иоанна Предтечи.
29 июня - День апостолов Петра и Павла.
30 июня - Собор двенадцати апостолов.
11 июля - День святой княгини Ольги Киевской.
15 июля - День святого князя Владимира Великого, День крещения Киевской Руси.
20 июля - День библейского пророка Ильи.
25 июля - Успение праведной Анны.
1 августа - Изнесение честных древ Животворящего Креста Господня (в народе - Первый Спас, Медовый Спас или Маковый Спас).
6 августа - Преображение Господне (Второй Спас, Яблочный Спас).
15 августа - Успение Богородицы.
16 августа - Перенесение Нерукотворного образа Спасителя (Третий Спас, Ореховый Спас или Хлебный Спас).
29 августа - Усекновение главы Иоанна Крестителя.
6 сентября - Михайлово чудо.
8 сентября - Рождество Богородицы.
14 сентября - Воздвижение Креста Господнего.
1 октября - Покрова Пресвятой Богородицы.
8 ноября - Собор архистратига Михаила.
21 ноября - Введение в храм Пресвятой Богородицы.
30 ноября - День апостола Андрея Первозванного.
6 декабря - День святого Николая.
9 декабря - зачатие Пресвятой Богородицы.
24 декабря - Рождественский сочельник.
25 декабря - Рождество Христово.
26 декабря - Собор Пресвятой Богородицы.
31 декабря - День святой Мелании, Щедрый вечер.
Обратите внимание, что этот календарь актуален именно для православных верующих. У католиков даты переходящих праздников отличаются - католическая Пасха будет 5 апреля, католическая Троица - 24 мая.
Православный календарь 2026 для постов и поминальных дней
В православном году есть родительские дни, посвященные чествованию усопших. В такие даты можно посещать могилы близких и заказать в церкви богослужение за упокой души. В 2026 году будут следующие памятные дни:
- 14 февраля - Мясопустная поминальная суббота.
- 7, 14 и 21 марта - поминальные субботы Великого поста.
- 21 апреля - Радоница.
- 30 мая - Троицкая поминальная суббота.
Также в году есть четыре больших поста, соблюдение которых считается подвигом в христианстве. Постится церковный календарь по новому стилю предлагает в такие даты:
- Великий пост - с 23 февраля по 11 апреля.
- Петров пост - с 8 по 28 июня.
- Успенский пост - с 1 по 14 августа.
- Рождественский пост - с 15 ноября по 24 декабря.
Напомним, что во время постов запрещается есть мясо, яйца, молочные продукты. Не поститься можно детям, людям с хроническими болезнями, беременным и кормящим женщинам, военнослужащим.