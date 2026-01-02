Церковный календарь по новому стилю подскажет, когда будут Пасха, Троица, Покров и другие важные православные торжества.

В 2026 году православные отметят немало важных торжеств. Самые значимые из них - это Пасха, Троица, Покров Пресвятой Богородицы, и Рождество. Также верующие будут чествовать разных христианских святых, поминать умерших и соблюдать четыре больших поста.

Напомним, что в 2023 году Православная церковь перешла на новоюлианский календарь. Даты привычных нам торжеств сместились на 13 дней ранее. Мы составили церковный календарь 2026 года именно с учетом нового стиля.

Полный церковный календарь на 2026 год

Некоторые православные праздники имеют постоянные даты, а другие называются переходящими и меняются из года в год. Ко второй категории относятся Пасха, Вербное воскресенье, Троица и другие.

Видео дня

Вот когда отмечаются все важнейшие церковные праздники 2026 по новоюлианскому стилю.

1 января - День святого Василия, Обрезание Господне.

6 января - Крещение 2026, Богоявление.

12 января - День Татьяны Римской.

2 февраля - Сретение Господне.

15 февраля - Мясопустная неделя.

16 февраля - Масленица.

22 февраля - Прощеное воскресенье.

25 марта - Благовещение.

26 марта - Собор архангела Гавриила.

4 апреля - Лазарева суббота.

5 апреля - Вербное воскресенье (Вход Господний в Иерусалим)

9 апреля - Чистый четверг.

10 апреля - Страстная пятница.

12 апреля - православная Пасха 2026.

23 апреля - День Георгия Победоносца.

9 мая - День Николая Весеннего (Перенесение мощей Николая Чудотворца).

11 мая - День Кирилла и Мефодия.

21 мая - Вознесение Господне.

31 мая - православная Троица 2026.

1 июня - Духов день (День Святого Духа).

7 июня - День всех святых украинского народа.

24 июня - Рождество Иоанна Предтечи.

29 июня - День апостолов Петра и Павла.

30 июня - Собор двенадцати апостолов.

11 июля - День святой княгини Ольги Киевской.

15 июля - День святого князя Владимира Великого, День крещения Киевской Руси.

20 июля - День библейского пророка Ильи.

25 июля - Успение праведной Анны.

1 августа - Изнесение честных древ Животворящего Креста Господня (в народе - Первый Спас, Медовый Спас или Маковый Спас).

6 августа - Преображение Господне (Второй Спас, Яблочный Спас).

15 августа - Успение Богородицы.

16 августа - Перенесение Нерукотворного образа Спасителя (Третий Спас, Ореховый Спас или Хлебный Спас).

29 августа - Усекновение главы Иоанна Крестителя.

6 сентября - Михайлово чудо.

8 сентября - Рождество Богородицы.

14 сентября - Воздвижение Креста Господнего.

1 октября - Покрова Пресвятой Богородицы.

8 ноября - Собор архистратига Михаила.

21 ноября - Введение в храм Пресвятой Богородицы.

30 ноября - День апостола Андрея Первозванного.

6 декабря - День святого Николая.

9 декабря - зачатие Пресвятой Богородицы.

24 декабря - Рождественский сочельник.

25 декабря - Рождество Христово.

26 декабря - Собор Пресвятой Богородицы.

31 декабря - День святой Мелании, Щедрый вечер.

Обратите внимание, что этот календарь актуален именно для православных верующих. У католиков даты переходящих праздников отличаются - католическая Пасха будет 5 апреля, католическая Троица - 24 мая.

Православный календарь 2026 для постов и поминальных дней

В православном году есть родительские дни, посвященные чествованию усопших. В такие даты можно посещать могилы близких и заказать в церкви богослужение за упокой души. В 2026 году будут следующие памятные дни:

14 февраля - Мясопустная поминальная суббота.

- Мясопустная поминальная суббота. 7, 14 и 21 марта - поминальные субботы Великого поста.

- поминальные субботы Великого поста. 21 апреля - Радоница.

- Радоница. 30 мая - Троицкая поминальная суббота.

Также в году есть четыре больших поста, соблюдение которых считается подвигом в христианстве. Постится церковный календарь по новому стилю предлагает в такие даты:

Великий пост - с 23 февраля по 11 апреля.

- с 23 февраля по 11 апреля. Петров пост - с 8 по 28 июня.

- с 8 по 28 июня. Успенский пост - с 1 по 14 августа.

- с 1 по 14 августа. Рождественский пост - с 15 ноября по 24 декабря.

Напомним, что во время постов запрещается есть мясо, яйца, молочные продукты. Не поститься можно детям, людям с хроническими болезнями, беременным и кормящим женщинам, военнослужащим.

Вас также могут заинтересовать новости: