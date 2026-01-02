Составлен рейтинг самых мощных и быстрых Android-смартфонов в 2026 году

Почти весь топ-10 состоит из смартфонов с Snapdragon 8 Elite Gen 5.

AnTuTu, популярный сервис для тестирования мобильных устройств, представил первый в 2026-ом году рейтинг самых производительных смартфонов. В списке есть только модели, работающие на базе Android.

Геймерский флагман Nubia Red Magic 11 Pro+ третий месяц подряд остается самым мощным устройством. В AnTuTu этот смартфон на базе флагманского чипсета Snapdragon 8 Elite Gen 5, в паре с 24 ГБ ОЗУ набирает рекордные 4,1 млн очков.

На втором месте расположен iQOO 15, который тоже работает на самой актуальной платформе Qualcomm. Замыкает тройку лидеров OnePlus 15. В целом, почти весь топ-10 состоит из смартфонов с Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Единственные устройства в списке с другим процессором – это vivo X300 Pro и OPPO Find X9 Pro. Они работают на MediaTek Dimensity 9500.

Также AnTuTu обновил рейтинг самых производительных Android-смартфонов среднего уровня. Рейтинг возглавили Oppo Reno 15 и Oppo Reno 15 Pro. Младший смартфон выдал чуть меньший результат, но оба набрали более 2,1 млн баллов.

