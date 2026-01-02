Девушка не объявляла о новых отношениях.

Участницу 14 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Анастасию Половинкину и певца Виталия Островского (OSTROVSKYI) заподозрили в более чем дружеских отношениях.

В последнее время в Instagram-аккаунте 30-летней менеджера, которая дошла до финала "Холостяка", постоянно появлялись фотографии и видео с артистом. Кроме того, они одной компанией отдыхали на новогодние праздники в Буковеле.

Сегодня в Telegram-канале блогера-сплетника Богдана Беспалова появилась фотография, на которой Половинкина и Островский целуются. Стоит отметить, что о романтических отношениях они не объявляли.

Как сообщал УНИАН, на Новый год в Буковеле также находился главный герой последнего сезона "Холостяка" Тарас Цымбалюк. Актер поделился в своих социальных сетях снимками, которые свидетельствуют, что он также гулял в компании Половинкиной и ее друзей.

Как известно, менеджер Анастасия Половинкина дошла до финала романтического реалити вместе с 26-летней моделью Надин Головчук. Цымбалюк подарил кольцо ее сопернице, что вызвало много возмущений и обсуждений в сети. Сама Настя увидела, что актер не выберет ее, еще в начале последней церемонии роз, позже рассказывала она подписчикам.

