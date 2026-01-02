Большая стая сов собралась посреди города в Одесской области: ученый пояснил поведение птиц

Ушастые совы собираются на зимовку в одном месте, продолжая охотиться в этот период.

В Одесской области, на территории украинской Бессарабии, в центре одного из населенных пунктов обосновалась стая сов.

Об интересных птицах рассказал доктор биологических наук, сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев.

По его словам, в центре города Татарбунары, неподалеку от центральной гостиницы, уже более 25 лет собираются на зимовку ушастые совы (Asio otus). Они обосновались на высоких вязах. Ученый рассказал, что птицы собираются стаей на зимний период.

"Сейчас их максимальное количество днем достигает 50 птиц, но когда-то, в суровые зимы было и 120 птиц. Ушастая сова может достаточно долго ждать свою жертву и полет ее во время охоты почти бесшумный. Чаще всего совы питаются мышевидными грызунами, отлавливая за ночь до 10 особей. Этой зимой доминирующим кормом у татарбунарских сов является полевка обыкновенная и мышь курганцевая", - отметил исследователь.

Обитатели Тузловских лиманов

Напомним, на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы" (Одесская область) обитает усатая синица. Это аборигенный вид птиц, которой живет постоянно на одном месте в указанном заповеднике. Зимой усатые синицы главные пернатые обитатели камышовых зарослей. Им очень нравятся семена камыша - это главная пища и вкусности в этот сезон. Даже если снегом накроет землю семена всегда доступны.

