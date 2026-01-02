'Должны быть реалистами': в Чехии отличились скандальным заявлением о поддержке Украины

По словам премьер-министра страны, война в Украине не будет занимать такого места в политике его правительства, как у предыдущего.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага поддерживает Украину, но не готова гарантировать кредиты для Киева. Об этом он сообщил в интервью Denik.

"Мы больше не можем давать Украине деньги из чешского бюджета, потому что нам не хватает даже на поваров для наших школ... Гарантия фактически является долгом, потому что понятно, что Украина никогда не сможет вернуть эти деньги", - сказал Бабиш.

По его словам, общий объем помощи Украине уже достиг 377 млрд евро - 187 млрд евро ранее, 100 млрд евро из новой Многолетней финансовой программы ЕС и еще 90 млрд евро путем займов.

Видео дня

В свою очередь Чехия, как отметил политик, ежегодно перечисляет в бюджет ЕС 60-62 млрд крон (около 2,5 млрд евро).

"Так что мы помогаем этими деньгами", - заверил глава чешского правительства.

Однако Бабиш был недоволен тем, что во время саммита ЕС в декабре "почти не говорить о мире". По его словам, он предлагал президенту Франции Эммануэлю Макрону договориться о прекращении огня перед Рождеством, а 24 февраля 2026 года - об окончании войны. Политик добавил, что такую идею он обсуждал и с американским лидером Дональдом Трампом.

"Абсолютно понятно, что после завершения войны Россия как агрессор должна заплатить репарации. Но это возможно только тогда, когда война закончится... В то же время мы должны быть реалистами: если кто-то говорит, что мы победим Россию, эксперты утверждают, что нет", - подчеркнул Бабиш.

Премьер-министр Чехии сказал, что война в Украине не будет занимать такого места в политике его правительства, как у предыдущего. Он отметил, что Чехия "не будет иметь на нее никакого влияния", ведь приоритетом должна оставаться внутренняя политика.

"У нас Чехия на первом месте, и она будет оставаться такой еще четыре года", - подытожил политик.

Чехия и Украина - последние новости

Как писал УНИАН, ранее спикер нижней палаты чешского парламента Томио Окамура поднял скандал новогодним обращением. В частности он выступил против предоставления оружия Украине и пожаловался на "воров хунты Зеленского".

"Мы не можем использовать деньги, принадлежащие чешским пенсионерам, инвалидам и семьям с детьми, для покупки оружия и отправки его на продолжение абсолютно бессмысленной войны", - сказал Окамура.

В то же время председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук резко отреагировал на скандальное новогоднее обращение спикера чешского парламента. По его словам, такое заявление является ярким примером невежества, манипуляций и цинизма.

"В очередной раз оскорбляя Украину и украинцев, он на самом деле наносит вред и позор прежде всего Чехии и чехам, которые остаются на стороне достоинства и справедливости, на стороне Украины", - добавил Стефанчук.

Вас также могут заинтересовать новости: