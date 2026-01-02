НАТО в случае войны с РФ понесет еще более тяжелые потери, чем Украина, - Business Insider

НАТО в вероятном военном конфликте с Россией столкнется с теми же проблемами эвакуации раненых, с которыми сталкивается Украина.

Страны НАТО в случае возникновения войны с Россией, понесут более тяжелые потери, чем Украина. Об этом рассказал полковник Валерий Вишневский, старший представитель Украины в Совместном аналитическом учебном центре НАТО-Украина (JATEC) в комментарии Business Insider.

Эвакуация раненых с поля боя стала почти невозможной

Он отметил, что на фронте в Украине доминирующей силой являются дроны. Из-за огромного количества беспилотников оказание медицинской помощи раненым солдатам в течение критических первых 60 минут после ранения стало почти невозможным.

Небо над полем боя в Украине заполнено дронами всех типов, выполняющими как разведывательные, так и ударные миссии. Из-за этого украинским войскам часто приходится ждать неблагоприятных погодных условий и плохой видимости, чтобы эвакуировать пострадавших, рассказал журналистам Вишневский.

Видео дня

Вишневский считает, что НАТО в вероятном военном конфликте с Россией столкнется с теми же проблемами эвакуации раненых, с которыми сталкивается Украина. Он отметил, что такая война, вероятнее всего, будет значительно более разрушительной, из-за чего Альянс понесет более тяжелые потери, чем Украина.

Страны НАТО ищут решение

В издании подчеркнули, что все больше западных лидеров начинают понимать, что война в Украине в будущем может распространиться глубже в Европу.

"Россия может быть готова применить военную силу против НАТО в течение пяти лет", - говорил ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

НАТО все больше осознает угрозу, которую представляют дроны для эвакуации раненых солдат в условиях войны, добавили в издании. Альянс уже готовится к решению этой проблемы и работает над поиском решений в медицинской и оборонной отраслях.

В издании поделились, что компании из 20 стран подали 175 заявок на участие в "Инновационном конкурсе", организованном Командованием НАТО по трансформации (ACT) и JATEC. Десять финалистов представили свои идеи, среди которых были портативная система для лечения почечной недостаточности, импровизированные носилки для эвакуации по пересеченной местности, безопасный портал связи для медиков, баллистические пластины для временных укрытий и другие решения.

Глава медицинского отдела ОВС НАТО по трансформации полковник Нил Ай Маунг в разговорре с журналистами отметил, что Альянс не собирается выбирать единое решение для эвакуации раненых солдат на поле боя и оказания им медицинской помощи. Вместо этого они будут функционировать вместе.

Маунг рассказал журналистам, что представители ОВС НАТО в настоящее время изучают, как перестроить медицинскую систему Альянса, чтобы она соответствовала требованиям крупномасштабной войны. По его словам, сейчас страны НАТО обращаются к опыту Украины, чтобы найти решение.

В 2026 году Россия может атаковать страну НАТО

Ранее чрезвычайный полномочный посол Украины в США (2015-2019 годы) Валерий Чалый заявил, что в 2026 году Россия может атаковать европейскую страну - члена НАТО. По его словам, вероятность этого сценария довольно высокая.

Чалый считает, что на сегодня уже есть переход от российско-украинской войны к европейской, и наступила эпоха непрерывного нерегулярного конфликта. Речь идет о постоянной войне с перерывами на более спокойный период, и она будет происходить в разных точках мира.

По мнению Чалого, российский диктатор Владимир Путин будет атаковать европейскую страну-члена НАТО, и это может быть Финляндия, Швеция, страны Балтии, Польша, Румыния.

Вас также могут заинтересовать новости: