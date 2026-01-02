Графики отключений на 3 января: когда не будет света в первую субботу нового года

В субботу 3 января в большинстве регионов Украины поочередно будут отключать свет в домах и будут ограничивать использование электроэнергии для промышленности, сообщает "Укрэнерго".
Диспетчеры энергосистемы напомнили, что свет отключают из-за "последствий российских ракетно-дронных атак на энергообъекты".
В компании напомнили, что ситуация в энергосистеме может меняться, то есть время обесточиваний может как расти, так и уменьшаться.
"Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!" - подчеркнули в "Укрэнерго".
Атаки РФ на энергетику
Как сообщал УНИАН, с наступлением нового года РФ не прекратила атаковать украинскую энергетику. 1 января в результате удара РФ по энергообъектам значительное количество потребителей в Волынской, Одесской и Черниговской областях.
2 января враг снова ударил по энергетике Николаевской и Одесской областей, временно оставив без света часть Запорожской области.
В то же время с 1 января электроэнергии в энергосистеме может стать больше, поскольку была достигнута договоренность об увеличении максимального объема импорта из ЕС.
