РФ на войне в Украине не привлекала свою самую современную технику, что удивило Запад, - BI

Западные аналитики боялись, что современные российские танки могут составить конкуренцию самой современной технике НАТО.

Офицер британской армии заявил, что военные были удивлены, когда не увидели на фронте в Украине более современное российское вооружение, такое как некоторые из лучших танков.

"Мы, вероятно, ожидали увидеть больше их престижного вооружения", - отметил майор Магуайр для Business Insider.

Одним из примеров российской техники, которая не была замечена, он назвал Т-14, который считается самым современным танком РФ. Такая боевая техника является тем, что британские военные считают "самой опасной техникой, против которой мы тренируемся".

Т-14, стоимость которого оценивают в 5-9 млн долларов, считается одним из лучших танков РФ. Западные аналитики боялись, что эти танки могут составить конкуренцию самой современной технике НАТО.

Однако такое оружие не было замечено на войне. В частности гендиректор компании "Ростех" Сергей Чемезов ранее заявлял, что эти танки могут не очень подойти для войны в Украине.

"Армата, в общем, немного дорогая. С точки зрения функциональности она, конечно, намного превосходит существующие танки, но она слишком дорогая, поэтому армия вряд ли будет ее использовать сейчас", - подчеркивал он.

В то же время Магуайр добавил, что Великобритания ожидала такое престижное оборудование, однако вместо этого эти танки "фактически не использовались, и я думаю, что это, пожалуй, более странно, чем тот факт, что они использовали значительную часть своих запасов и другого оборудования".

В Business Insider напомнили, что российские оккупанты преимущественно полагались на танки типа Т-90 и Т-80, а также на оборудование, которому уже несколько десятков лет, а некоторое из него было впервые введено в эксплуатацию в 1940-х годах.

"Они вытаскивают старые танки со складов, вместо того чтобы выставлять на поле боя свои самые мощные средства, по крайней мере на бумаге. Их склады огромны, там хранится множество танков, построенных для борьбы в период холодной войны, а строительство новых танков - это длительный процесс, даже с учетом увеличения объемов производства российской оборонной промышленности. Сложное оборудование требует времени для изготовления, а западные санкции, парализующие промышленность, не облегчают задачу", - подчеркивают в материале.

Магуайр не говорил о том, почему Россия не использует Т-14, однако Минобороны Великобритании ранее высказало свое мнение по этому вопросу.

В ведомстве заявили, что отсутствие "Арматы", вероятно, связано с потенциальным ущербом для репутации, который может нанести потеря "престижной" техники в бою, а также с необходимостью производить большее количество основных боевых танков, которую можно удовлетворить только с помощью других вариантов.

Также в министерстве сообщили, что армия РФ в Украине не хотела принимать первую партию Т-14, которую ей предложили, "из-за плохого состояния машин".

"Непонятно, насколько Россия уверена в этом танке, но она значительно уменьшила собственный заказ на эти танки, сосредоточившись на модернизации более старых моделей. Западные аналитики считают, что танк впечатляющий, но, судя по всему, он является более уязвимым, чем заявляет Россия", - добавляют в BI.

В издании подытожили, что в целом россияне показали себя хуже, чем ожидал Запад, ведь они не смогли быстро преодолеть Украину, в результате чего происходят затяжные бои на востоке страны.

"Представители НАТО также отмечают, что качество российской армии ухудшилось в течение войны, хотя другие отмечают, что она также учится, что делает ее угрозой, за которой Запад пристально следит", - написали в издании.

Усиление дроновой войны в Украине - последние новости

Ранее начальник ПВО 3-го армейского корпуса Виталий Самойленко рассказал, как РФ масштабирует дроновую войну. По его словам, масштабирование произошло не только за счет количества, но и за счет новых технологических решений.

"Причем увеличение идет не только за счет количества, но и за счет новых технологических решений. В первую очередь увеличилось количество оптоволокна. Увеличилось количество БпЛА типа "Молния". Крыло ударное не суперизменилось технологически, но количественно - достаточно много стало", - отметил военный.

В то же время исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заявил, что "Шахеды", которые летят по территории Украины, уже не иранские, а "китайские". Он отметил, что Китай играет для России такую же стабилизирующую роль, как для Украины Запад, чтобы Россия "не посыпалась".

