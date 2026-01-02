iPhone 18 не выйдет в 2026 году: СМИ раскрыли новый график выпуска Apple

Apple впервые за более чем десятилетие планирует изменить традиционный график выпуска iPhone, разделив запуск iPhone 18 на две части: осенью 2026 и весной 2027 года.
По сообщениям MacRumors, в этом году на рынке появятся лишь три модели нового поколения: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, а также давно ожидаемая "раскладушка" iPhone Fold. Pro-модели не получат значимых изменений в дизайне, поэтому дополнительное время для разработки не требуется.
Базовый iPhone 18, как ожидается, будет отложен до весны 2027 года вместе с iPhone Air 2 и более доступным iPhone 18e. Такое решение было принято как из-за грандиозного успеха базового iPhone 17, так и желания не перегружать потребителей большим количеством новых моделей.
Сейчас актуальная линейка iPhone насчитывает 5 устройств, а в следующем году ситуация обострится, потому что нас ждет первый в истории складной айфон. Ассортимент моделей станет еще шире и чтобы покупатели не терялись среди такого разнообразия, компания хочет разнести релизы.
Ранее на рынке уже появлялись слухи, что с 2026 года базовые iPhone будут выходить на полгода позже, чем "прошки". Таким образом обычный iPhone 17 будет актуален 18 месяцев, вместо классических 12.
Apple близка к большому редизайну смартфонов на уровне iPhone X – по последним утечкам, iPhone 18 может стать первым iPhone с подэкранной технологией Face ID.
Недавняя крупная утечка раскрыла информацию о 30+ новых устройствах Apple. Некоторые из них, включая AirTag 2, iPad и хаб для умного дома, выйдут в ближайшие месяцы.