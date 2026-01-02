iPhone 18 не выйдет в 2026 году: СМИ раскрыли новый график выпуска Apple

В этом году, судя по сообщениям, на рынке появятся лишь три модели нового поколения.

Apple впервые за более чем десятилетие планирует изменить традиционный график выпуска iPhone, разделив запуск iPhone 18 на две части: осенью 2026 и весной 2027 года.

По сообщениям MacRumors, в этом году на рынке появятся лишь три модели нового поколения: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, а также давно ожидаемая "раскладушка" iPhone Fold. Pro-модели не получат значимых изменений в дизайне, поэтому дополнительное время для разработки не требуется.

Базовый iPhone 18, как ожидается, будет отложен до весны 2027 года вместе с iPhone Air 2 и более доступным iPhone 18e. Такое решение было принято как из-за грандиозного успеха базового iPhone 17, так и желания не перегружать потребителей большим количеством новых моделей.

Сейчас актуальная линейка iPhone насчитывает 5 устройств, а в следующем году ситуация обострится, потому что нас ждет первый в истории складной айфон. Ассортимент моделей станет еще шире и чтобы покупатели не терялись среди такого разнообразия, компания хочет разнести релизы.

Ранее на рынке уже появлялись слухи, что с 2026 года базовые iPhone будут выходить на полгода позже, чем "прошки". Таким образом обычный iPhone 17 будет актуален 18 месяцев, вместо классических 12.

Apple близка к большому редизайну смартфонов на уровне iPhone X – по последним утечкам, iPhone 18 может стать первым iPhone с подэкранной технологией Face ID.

Недавняя крупная утечка раскрыла информацию о 30+ новых устройствах Apple. Некоторые из них, включая AirTag 2, iPad и хаб для умного дома, выйдут в ближайшие месяцы.

