Большинство готовы терпеть: КМИС показал, что украинцы думают о сроках окончания войны

Каждый третий респондент ответил, что не знает, когда может быть мир.

Лишь четверть украинцев рассчитывают на завершение войны в условно недалекой перспективе. Такие данные опроса обнародованы сегодня Киевским институтом социологии (КМИС).

Поскольку опрос проводился в ноябре-декабре 2025 года, то 10% опрошенных украинцев ожидали, что война завершится до начала 2026 года (в сентябре 2025 года таких было 18%).

Лишь 16% ожидают завершения хотя бы в первой половине 2026 года (в сентябре было 15%).

В то же время 29% опрошенных назвали 2027 год и позже (в сентябре было 32%).

При этом каждый третий респондент (33%, а в сентябре - 23%) ответили: "не знаю".

В КМИС отмечают, что при этом большинство украинцев (62%) продолжают отвечать, что они готовы терпеть войну столько, сколько нужно (в сентябре было столько же). Еще 3% ответили, что готовы терпеть около года.

О более коротком периоде (полгода или несколько месяцев) говорят 14% респондентов (в сентябре было 21%, но при этом с 13% до 21% стало больше тех, кто не смог ответить на вопрос).

Окончание войны в Украине - какие прогнозы

Как сообщал УНИАН, бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что в целом война России против Украины в 2026 году не прекратится. Также нулевые шансы, что до конца зимы будет прекращение огня.

Он считает, что мирного соглашения не будет из-за Российской Федерации.

Кулеба отмечает, что возможное прекращение огня после февраля, будет зависеть от того, как Украине удастся прожить эти два зимних месяца. В частности, в каком состоянии потом будет Украина, Россия и наши западные партнеры.

Кулеба считает, что шансы на прекращение огня в 2026 году есть, но эти шансы начнут вырисовываться только после завершения зимы в случае, если Украина выйдет все еще с волей продолжать борьбу, а россияне поймут, что они не способны сломать украинцев даже после создания зимой ужасных условий для жизни в Украине.

