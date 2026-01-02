У него будут совершенно новые герои.

Создатели сериала "Очень странные дела" Мэтт и Росс Дафферы анонсировали будущий спин-офф культового шоу. Новый проект будет иметь полностью самостоятельную историю и не будет напрямую связан с персонажами оригинального сериала.

Как отметил в интервью Variety Мэтт, спиноф получит новых героев, другой город, новый мир и собственную мифологию. В сериале не появятся никакие персонажи из "Очень странных дел", что позволит авторам работать с "чистого листа" без привязки к уже известным сюжетным линиям.

В то же время Даферы подтвердили, что спин-офф частично ответит на вопросы, которые остались без объяснений в основном сериале. В частности, проект коснется загадочного элемента, который персонаж по имени Генри нашел в финальных сериях.

Работу над спин-оффом команда планирует возобновить в ближайшее время. По словам Мэтта, они с энтузиазмом возвращаются к проекту, ведь больше всего ценят именно творческий процесс создания нового мира:

"Больше всего в сериале мне нравится работать над ним. А не выпускать его - это просто стрессово, независимо от того, как все пройдет после выпуска. Это, пожалуй, наименее любимая часть процесса. Мне нравится творческая часть. Мне нравится создавать. Так что мы на самом деле очень рады, и очень интересно работать с чистого листа: совершенно новые персонажи, новый город, новый мир, новая мифология".

Как известно, в Украине финальный эпизод сериала "Очень странные дела" вышел в ночь на 1 января. Серия длилась более двух часов, завершив пять сезонов шоу, которое успело стать культовым.

