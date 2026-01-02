Сколько поляков верят в окончание войны в Украине в 2026 году: результаты опроса

Большинство граждан Польши скептически относятся к завершению конфликта в этом году.

Подавляющая часть граждан Польши не верят, что война в Украине закончится в 2026 году. Об этом говорится в опросе, который провело IBRiS по заказу Rzeczpospolita.

Опрос свидетельствует о том, что 59,6% респондентов не верят в окончание войны в Украине в 2026 году.

В то же время 21,6% респондентов считают, что боевые действия в Украине прекратятся в этом году, а 18,9% не имеют мнения по этому поводу.

Отмечается, что среди тех, кто считает, что война не закончится, преобладают сторонники власти (64%), однако сторонников оппозиции тоже немало - 59%.

Ранее эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов раскрыл, как РФ хочет остановить логистику Украина-Польша. По его словам, для этого Россия целенаправленно атакует железнодорожную ветку Киев-Ковель.

"Чтобы потом все не охали и ахали, как на мосту в Маяках (речь идет об обстреле россиянами моста в районе села Маяки в Одесской области, который имеет ключевое значение для всего юга для Измаила, Рени - УНИАН), надо защищать РЭБ и зенитными дронами эту железнодорожную ветку", - подчеркнул "Флеш".

Также сообщалось, что Польша может передать Украине самолеты МиГ-29, которые будут списаны с баланса польской армии до конца декабря. Вместо этого Польша получит украинские беспилотные технологии.

"Эти самолеты покидают польскую армию в конце декабря. Они могут оказаться в музее, быть проданными или сданными на металлолом, или же они могут оказаться в Украине и помочь уничтожить наших врагов. По моему мнению, ситуация представляется достаточно очевидной", - заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик.

