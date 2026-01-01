Эти красивые тексты легко запомнить мальчикам любого возраста.

На День Василия Великого в Украине издавна принято отправлять мальчиков к соседям. Юноши посыпают зерном порог и желают достатка хозяевам. Считается, что такие посевалки приносят достаток и счастье в дом. А пшеницу после посевальщиков принято собирать и сажать в землю.

Посевать по украинским традициям разрешается только мужскому полу. По новому стилю мальчики исполняют посевалки на Новый год утром 1 января, а по старому - 14 января. Мы собрали красивые стихи, которые легко выучить юношам любого возраста.

Красивые украинские посевалки на Новый год 2026

Сею, сею, посеваю,

Видео дня

Вот что в Новый год желаю:

Чтобы сбывалось все на свете,

Чтоб здоровы были дети,

Чтоб пшеница уродилась,

А хозяин расщедрился!

Сею зерно и порог посеваю,

Вашему дому счастья желаю.

Чтобы в хозяйстве всего вам хватало,

Чтобы земля много зерен давала,

Пусть у вас родит калина,

И все будет Украина!

Принимайте, хозяйка, зерно,

Пусть в этом году уродится оно,

И горох, и чечевица,

Кукуруза и пшеница,

Пусть животные плодятся,

Ну а дети веселятся!

С Новым годом!

***

Сею, вею, посеваю,

Вам достатка я желаю,

Кто мне пирога подаст,

Тому Бог втройне воздаст.

Кто отрежет мне колбаски,

Тот получит Божью ласку.

Кто заплатит медным грошем -

Будет добрым и пригожим!

Сею-вею вам овес,

Чтоб хозяин крепкий рос.

И добавлю ржи вам жменю,

Чтоб хозяйка молодела.

И пшеницы на порог,

Чтобы было денег впрок.

С Новым годом! С Новым счастьем!

***

Открывайте ворота!

Нас впустите, господа!

Мы посеем и споем,

Много счастья принесем,

Ну а вы нас угостите

И копейкой одарите!

Сеем, веем и поем,

Счастье в дом вам занесем,

Чтобы в вашей славной хате

Были все добры-богаты!

***

Я зерном вас посеваю,

Счастья и добра желаю -

Не на день и не на два,

А на многие века!

Наградите ж покрупней

Посевалки для детей!

Мы пришли вам посевать

С Новым годом поздравлять.

Дайте гривню или три,

Хлеб несите и блины,

Пирожок или пампушку

И вареник на закуску!

Вас также могут заинтересовать новости: