На День Василия Великого в Украине издавна принято отправлять мальчиков к соседям. Юноши посыпают зерном порог и желают достатка хозяевам. Считается, что такие посевалки приносят достаток и счастье в дом. А пшеницу после посевальщиков принято собирать и сажать в землю.
Посевать по украинским традициям разрешается только мужскому полу. По новому стилю мальчики исполняют посевалки на Новый год утром 1 января, а по старому - 14 января. Мы собрали красивые стихи, которые легко выучить юношам любого возраста.
Красивые украинские посевалки на Новый год 2026
Сею, сею, посеваю,
Вот что в Новый год желаю:
Чтобы сбывалось все на свете,
Чтоб здоровы были дети,
Чтоб пшеница уродилась,
А хозяин расщедрился!
Сею зерно и порог посеваю,
Вашему дому счастья желаю.
Чтобы в хозяйстве всего вам хватало,
Чтобы земля много зерен давала,
Пусть у вас родит калина,
И все будет Украина!
Принимайте, хозяйка, зерно,
Пусть в этом году уродится оно,
И горох, и чечевица,
Кукуруза и пшеница,
Пусть животные плодятся,
Ну а дети веселятся!
С Новым годом!
***
Сею, вею, посеваю,
Вам достатка я желаю,
Кто мне пирога подаст,
Тому Бог втройне воздаст.
Кто отрежет мне колбаски,
Тот получит Божью ласку.
Кто заплатит медным грошем -
Будет добрым и пригожим!
Сею-вею вам овес,
Чтоб хозяин крепкий рос.
И добавлю ржи вам жменю,
Чтоб хозяйка молодела.
И пшеницы на порог,
Чтобы было денег впрок.
С Новым годом! С Новым счастьем!
***
Открывайте ворота!
Нас впустите, господа!
Мы посеем и споем,
Много счастья принесем,
Ну а вы нас угостите
И копейкой одарите!
Сеем, веем и поем,
Счастье в дом вам занесем,
Чтобы в вашей славной хате
Были все добры-богаты!
***
Я зерном вас посеваю,
Счастья и добра желаю -
Не на день и не на два,
А на многие века!
Наградите ж покрупней
Посевалки для детей!
Мы пришли вам посевать
С Новым годом поздравлять.
Дайте гривню или три,
Хлеб несите и блины,
Пирожок или пампушку
И вареник на закуску!