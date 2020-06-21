На месте взрыва в киевской многоэтажке обнаружили одного погибшего (фото)

Сейчас спасатели работают на месте. Информация о пострадавших уточняется.

На месте взрыва в киевской многоэтажке обнаружили одного погибшего. Его тело в 10.47 спасатели нашли под плитой.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

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На месте происшествия работают штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобильная оперативная группа ГСЧС и сотрудники Национальной полиции. От ГСЧС привлечены 75 человек личного состава, а также 15 единиц техники.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июня, в 10:00 в Дарницком районе Киева произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси в девятиэтажном жилом доме по адресу ул. Соломии Крушельницкой, 1/5. В результате взрыва разрушены межэтажные перекрытия 4-го, 5-го, 6-го, 7-го и 8-го этажей. Сообщалось, что с места происшествия эвакуирован 21 человек, один деблокирован и трех достают из-под завалов.

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