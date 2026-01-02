Лишь четыре знака Зодиака будут купаться в победах весь январь 2026-го

Астрологические влияния способны принести им удачные совпадения, поддержку обстоятельств и реализацию самых смелых замыслов.

Для четырех знаков Зодиака январь становится особенно перспективным месяцем - именно в начале 2026 года они получают редкий шанс притянуть к себе удачу, влияние и ощутимые результаты, пишет журнал Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Когда новогодние огни погаснут, а праздничная суета останется позади, начнётся не просто новый месяц, а период, наполненный потенциалом для роста и прорывов. Январь проходит под влиянием двух ориентированных на будущее знаков – дисциплинированного Козерога и прогрессивного Водолея. Их энергия настраивает на серьезные цели, дальновидное планирование и нестандартные решения, которые могут изменить траекторию года.

Хотя новые возможности открываются перед всеми двенадцатью знаками, именно четыре из них окажутся в эпицентре благоприятных транзитов. Эти астрологические влияния способны принести им удачные совпадения, поддержку обстоятельств и реализацию самых смелых замыслов.

Телец

С самого начала месяца вы ощущаете внутреннее беспокойство и тягу к расширению горизонтов. Активность в вашем девятом доме побуждает выйти за привычные рамки: получить новые знания, освоить навыки или отправиться в путешествие. Для Тельца, ценящего стабильность, это может показаться непривычным, но именно здесь скрыт источник роста.

7 января соединение Венеры – вашей управительницы – с энергичным Марсом усиливает амбиции, творческий потенциал и романтическое притяжение. А период с 15 по 20 января становится особенно насыщенным благодаря гармоничным аспектам Венеры, Солнца, Меркурия и Марса с Ураном в вашем знаке. Эти дни могут принести неожиданные подарки судьбы и внезапные победы.

Козерог

Ваш сезон продолжается, но январь даёт ещё более мощный импульс для самореализации. После первых чисел месяца Солнце, Венера, Марс и Меркурий сосредотачиваются в вашем первом доме, усиливая уверенность в себе и желание отстаивать собственные ценности.

Вы чувствуете внутреннюю готовность бороться за проекты, отношения и признание, которого давно заслуживаете. Полнолуние 3 января может всколыхнуть эмоции, но уже соединения планет в Козероге 6, 7 и 9 января помогут вам собраться и направить энергию в конкретные результаты. Новолуние 18 января становится точкой силы: вы не просто притягиваете удачу – вы создаёте её собственными действиями.

Водолей

Первая половина месяца может казаться замедленной – множество процессов разворачиваются в вашем двенадцатом доме, требуя тишины, размышлений и внутренней настройки. Это период подготовки, когда важно чётко понять, чего вы действительно хотите.

Ситуация резко меняется после 17 января, когда Венера входит в ваш знак, а 19 января за ней следует Солнце. Соединение Венеры с Плутоном усиливает вашу харизму и способность притягивать желаемое. С 20 января Меркурий добавляет ясности и убедительности словам, делая вас заметной фигурой в любой среде. Сейчас важно не прятаться и позволить себе занять центральное место.

Рыбы

В январе акцент смещается на дружбу, коллективы и общие цели. Планеты в вашем одиннадцатом доме усиливают потребность в принадлежности и командной работе. Именно через союзников, коллег и сообщество вы получаете поддержку, необходимую для движения вперёд.

Гармоничные аспекты с Сатурном и Нептуном, которые завершают своё пребывание в вашем знаке, помогают соединить дисциплину с интуицией. Период с 15 по 20 января особенно благоприятен для укрепления связей, духовного роста и реализации долгосрочных желаний. Совместные усилия сейчас приносят гораздо больше, чем одиночная борьба.

