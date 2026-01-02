Буданов имеет тесные связи со США, это важно для мирных переговоров, - NYT

В частности, Буданов прошел подготовку в рамках программы, поддерживаемой ЦРУ.

Новый глава Офиса президента Кирилл Буданов имеет тесные связи со США, что может сыграть важную роль в мирных переговорах с администрацией Дональда Трампа. Об этом говорится в материале New York Times.

В частности, как отмечает издание, Буданов прошел подготовку в рамках программы, поддерживаемой ЦРУ.

Также после ранения на востоке Украины он проходил лечение в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в Мэриленде, что является крайне редким случаем для украинского военного.

Издание также отмечает, что Зеленский назначил Буданова начальником военной разведки в 2020 году, и к тому времени, в возрасте всего 34 лет, он уже имел репутацию дерзкого организатора тайных операций, которые порой выходили за рамки того, что было приемлемо для украинского руководства и его западных союзников. Под его руководством ГУР проводила операции по устранению целей и диверсионные операции в тылу врага, в том числе на территории России.

В 2016 году он возглавил группу спецназовцев, проникших на оккупированный Россией Крымский полуостров, где они планировали заложить взрывчатку на аэродроме. Когда их задержали российские бойцы, подразделение Буданова оказало сопротивление, убив нескольких россиян, включая сына генерала. Украинцам пришлось добираться до контролируемой Украиной территории вплавь, но они не понесли потерь.

С момента начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Буданов стал одной из самых известных фигур войны – несмотря на то, что он в основном отвечал за тайные операции. Его образ стал мемом, а Кремль включил его в список "террористов".

Буданов при этом поддерживал контакты с российской стороной в переговорах об обмене пленными – уникальный случай среди высшего руководства Украины.

Здание также отмечает, что Буданов рассматривается как потенциальный соперник Зеленского в предстоящих президентских выборах.

"Занятие поста главы Офиса президента может осложнить любую попытку Буданова баллотироваться на пост президента", - считает издание.

Буданов возглавил Офис президента

Владимир Зеленский сообщил, что предложил главе ГУР Кириллу Буданову должность главы Офиса президента. По словам Зеленского, обновленный Офис будет в первую очередь сосредоточен на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности Украины, а также на мирном процессе.

Позже Буданов подтвердил, что принял предложение воглавить ОП.

"Считаю должность руководителя Офиса президента еще одним рубежом ответственности перед страной. Для меня это честь и ответственность - в историческое для Украины время сосредоточиться на критически важных вопросах стратегической безопасности нашего государства", - подчеркнул он.

