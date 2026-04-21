Теракт в Киеве: суд избрал меру пресечения для полицейского-беглеца

На суде фигурант заявил, что сожалеет о своих действиях.

Печерский суд избрал меру пресечения для одного из патрульных полицейских, который оставил гражданских людей во время теракта в Киеве.

По решению суда, полицейского Михаила Дробницкого будут содержать под стражей до 18 июня. Также он может внести 266 тыс. грн залога.

"266 тыс. - это не 3 млн и 10 млн": прокомментировал решение суда адвокат полицейского. Он также подтвердил, что будет подавать апелляцию.

Напомним, прокуратура просила для 27-летнего подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей. В то время как адвокат полицейского настаивал на домашнем аресте.

"Мне очень жаль, что так случилось. Я каждый день прокручиваю это в голове", – заявил во время заседания подозреваемый.

Теракт в Киеве: что известно

Напомним, ранее о подозрении двум полицейским, которые бросили гражданских во время теракта в Киеве, сообщил генпрокурор Руслан Кравченко. По его словам, экипаж с правоохранителями прибыл на вызов по поводу стрельбы и имел при себе оружие. Однако полицейские не применили его, хотя имели на это право, и покинули место происшествия, оставив раненых гражданских.

Им инкриминируется служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия, по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса.

Министр внутренних дел Игорь Клименко, реагируя на побег полицейских во время стрельбы, поручил провести служебное расследование их действий и предоставить всю информацию в ГБР. Этих сотрудников полиции сразу же отстранили от исполнения служебных обязанностей на период проверки.

Вас также могут заинтересовать новости: