Он будет находиться под стражей до 30 января 2025 года.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога 19-летнему водителю BMW, который подозревается в совершении смертельного ДТП в Днепре 1 декабря. Об этом информирует полиция Днепропетровской области.

"Подозреваемый в смертельном ДТП на улице Набережная Заводская в г. Днепр арестован. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал водителю BMW меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении.

По информации Суспильного, подозреваемый будет находиться под стражей до 30 января 2025 года. Свою вину он не признает и отказывается комментировать, был ли за рулем в момент аварии. Также стало известно, что юноша уже был ранее судим.

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Кроме того, правозащитник со стороны потерпевших Василий Серегин отметил, что у стороны защиты есть опасения, что несовершеннолетний пассажир BMW, которому также сообщили о подозрении, может покинуть территорию Украины.

Смертельное ДТП в Днепре - детали

1 декабря в Днепре BMW допустил столкновение с автомобилем Ford, в результате чего погибла 10-летняя девочка. Еще четыре человека, которые вместе с погибшей находились в авто Ford, получили телесные повреждения. Это водитель и трое пассажиров, среди которых были малолетние дети. Они госпитализированы.

Следователи вручили 19-летнему водителю BMW сообщение о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека.

Также подозрение в неоказании помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, получил пассажир BMW.

По данным СМИ, за рулем BMW в момент аварии мог находиться 17-летний парень, который ранее фигурировал в другом ДТП. В частности, летом он сбил двух девушек на пешеходном переходе. Тогда дело было квалифицировано лишь как административное нарушение.

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