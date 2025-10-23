Эти продукты помогут разнообразить ваш рацион.

Омега-3 жирные кислоты — это тип полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК). Их также называют "хорошими жирами". Они могут поддерживать многие аспекты общего здоровья, включая работу мозга, здоровье щитовидной железы и печени, настроение, контроль воспалений и гормональный баланс. Одним из самых известных источников омега-3 является лосось. Однако, как пишет RealSimple, существуют продукты с ещё большим содержанием омега-3, чем в этой рыбе.

Типы жирных кислот омега-3

Существует три основных типа омега-3: альфа-линоленовая кислота (АЛК), которая содержится в растительных продуктах, таких как семена чиа, льна и грецкие орехи, а также эйкозапентаеновая (ЭПК) и докозагексаеновая (ДГК), которые, по словам диетолога Саманты Петерсон, содержатся в рыбе, например, лососе и скумбрии.

Продукты с большим содержанием омега-3, чем в лососе

По данным Министерства сельского хозяйства США, порция лосося весом 85 г содержит 1,8 грамма омега-3 в форме ЭПК и ДГК.

1. Скумбрия

Содержание омега-3: 2,6 грамма на порцию в 100 г.

По словам диетолога Мэдди Паскуариелло, скумбрия также является источником белка, кальция и железа.

2. Семена чиа

Содержание омега-3: 5 граммов на порцию 30 г (по данным Министерства здравоохранения и социальных служб США)

"Они также богаты клетчаткой, кальцием и антиоксидантами, что делает их полезными для здоровья кишечника и баланса сахара в крови", — добавляет Петерсон. Семена чиа также являются источником растительного белка, по словам Паскуариелло.

3. Льняное семя

Содержание омега-3: 3,6 грамма на порцию 30 г

Кроме того, оно богато клетчаткой и белком, что делает его питательным дополнением к блюдам. Паскуариелло рекомендует использовать молотые семена льна (а не цельные) для максимальной пользы, так как молотые семена, как правило, легче усваиваются организмом.

4. Семена конопли

Содержание омега-3: 2,6 грамма на порцию 45 г

Исследования подтверждают, что они также содержат такие важные питательные вещества, как белок, антиоксиданты и витамины A, D и E.

5. Грецкие орехи

Содержание омега-3: 2,5 грамма на порцию 30 г

Кроме того, по словам Петерсон, орехи содержат магний, мелатонин и противовоспалительные полифенолы.

