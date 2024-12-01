Погибшей девочке было 10 лет.

Вечером в воскресенье, 1 декабря, в Днепре произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погиб ребенок.

Как сообщают в Национальной полиции, ДТП произошло около 19:45 в районе улицы Набережная Заводская. Водитель BMW допустил столкновение с Ford, который совершал маневр разворота в районе остановки общественного транспорта "Детский комбинат".

В результате инцидента на месте аварии погибла 10-летняя пассажирка автомобиля Ford. Водитель и еще трое пассажиров, среди которых двое малолетних детей, получили телесные повреждения, их госпитализировали.

Видео дня

Полицейские задержали водителя "BMW" в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

ДТП в Украине

Как сообщал УНИАН, в октябре автобус "Варшава - Одесса" попал в масштабное дорожно-транспортное происшествие на Львовщине. Сообщалось, что погибли три человека, еще 35 пострадали.

А в столице грузовик "влетел" в маршрутку с пассажирами. Известно, что в результате аварии погибла женщина, еще пять человек пострадали.

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