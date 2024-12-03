Людмила Жерновская

Его обвиняют в неоказании помощи.

Полиция сообщила о подозрении пассажиру автомобиля BMW, который 1 декабря попал в смертельное дорожно-транспортное происшествие в Днепре.

В полиции Днепропетровской области сообщили, что действия несовершеннолетнего пассажира автомобиля квалифицировали по части 3 статьи 136 Уголовного кодекса Украины - неоказание помощи лицу, которое находится в опасном для жизни состоянии.

Водителем автомобиля оказался местный житель 2005 года рождения, следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта).

Видео дня

Правоохранители установили маршрут движения BMW до совершения смертельной аварии и приобщили к делу видезаписи с камер наблюдения. Также назначен ряд экспертиз, среди которых - молекулярно-генетическая.

Следователи направили в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Водителю грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами.

Смертельная авария в Днепре

Как сообщал УНИАН, вечером 1 декабря в Днепре автомобиль BMW врезался в Ford. В полиции отмечали, что в момент столкновения водитель второй машины совершал маневр разворота.

В сети распространили жуткие видео и фото с места аварии. Впоследствии правоохранители сообщили о гибели ребенка 10 лет, который находился в машине Ford. Еще двое взрослых и двое детей попали в больницу.

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