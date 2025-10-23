Светлана Гринчук отметила, что продолжается ремонт еще одной линии питания ЗАЭС от украинской энергосистемы.

Энергетики возобновили питание Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) от украинской энергосистемы, написала на странице в Facebook министр энергетики Светлана Гринчук.

Она напомнила, что ЗАЭС в течение месяца находилась в блэкауте, который стал десятым за время ее оккупации Россией. Гринчук отметила, что причиной месячного обесточивания стали действия российских оккупационных войск, которые систематически обстреливают линии электропередач, соединяющие ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины.

"После завершения ремонта линии 750 кВ "Днепровская", продолжается ремонт линии 330 кВ "Ферросплавная", - добавила министр.

При этом Гринчук указала, что единственный путь к обеспечению долгосрочной ядерной безопасности - полная демилитаризация, деоккупация Запорожской АЭС и возвращение ее под полный законный контроль украинского оператора - Энергоатом.

Блэкаут на Запорожской АЭС - последние новости

23 сентября Запорожская АЭС потеряла питание от украинской энергосистемы. Блэкакут, по данным Минэнерго, начался в 16:56. Станция перешла на работу от дизельных генераторов.

Глава Госатомрегулирования Олег Кориков, говоря об отсутствии внешнего питания ЗАЭС, отмечал, что это может привести к радиационной аварии. Впрочем, другие эксперты отмечали, что риск повторения второй "Фукусимы" был минимальным.

16 октября стало известно, что Москва может прекратить огонь для восстановления питания ЗАЭС от украинской энергосистемы. Вскоре ремонт соответствующих ЛЭП начался.

