В аварии погиб водитель.

В Амур-Нижнеднепровском районе Днепропетровской области произошло масштабное ДТП с участием четырех грузовых автомобилей. В результате аварии один человек погиб, еще четверо – в больнице.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Отмечается, что столкнулись грузовик Scania, который перевозил нефтепродукты, грузовой автомобиль DAF, предназначенный для перевозки сыпучих зерновых культур, малотонажный грузовой автомобиль Mercedes и грузовой автомобиль DAF.

"На момент прибытия спасателей кабина грузового автомобиля DAF оказалась охвачена огнем, к счастью водитель вовремя покинул горящее транспортное средство. В искореженном грузовике Mercedes находилось заблокированное тело водителя", – говорится в сообщении.

Детали дорожно-транспортного происшествия устанавливают правоохранительные органы.

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Автор: Катерина Шварц