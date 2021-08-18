В Амур-Нижнеднепровском районе Днепропетровской области произошло масштабное ДТП с участием четырех грузовых автомобилей. В результате аварии один человек погиб, еще четверо – в больнице.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Отмечается, что столкнулись грузовик Scania, который перевозил нефтепродукты, грузовой автомобиль DAF, предназначенный для перевозки сыпучих зерновых культур, малотонажный грузовой автомобиль Mercedes и грузовой автомобиль DAF.
"На момент прибытия спасателей кабина грузового автомобиля DAF оказалась охвачена огнем, к счастью водитель вовремя покинул горящее транспортное средство. В искореженном грузовике Mercedes находилось заблокированное тело водителя", – говорится в сообщении.
Детали дорожно-транспортного происшествия устанавливают правоохранительные органы.
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