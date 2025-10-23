Захарова: Санкции против России работают 'не так', как задумывают США и ЕС

В то же время представитель МИД РФ отметила, что комментарии об отмене саммита в Будапеште будет давать Кремль.

В России убеждают, что санкции, которые США и Европейский Союз вводят против РФ, в частности против нефтяной промышленности, не работают так, как задумывалось.

Соответствующее заявление сделала представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Санкции, которые они вводят против России, не работают так, как они задумывали. Санкции, которые они вводят против России, прежде всего работают против ЕС", - убеждает Захарова.

Касаясь заявления президента США Дональда Трампа об отмене саммита с диктатором Владимиром Путиным в Будапеште, Захарова заявила, что комментарий по этому поводу даст Кремль.

Санкции против нефтяного сектора РФ

Как сообщал УНИАН, 22 октября стало известно, что США вводят новые санкции в отношении Российской Федерации. Они коснутся российских компаний "Роснефть" и "Лукойл". Ограничения вводят в связи с отсутствием серьезной приверженности России к мирному процессу по прекращению войны в Украине.

Санкции затронут компании, которые прямо или косвенно на 50 % или более принадлежат этим гигантам, даже если они не внесены в санкционный список напрямую. Речь идет о 28 дочерних компаниях "Роснефти" и 6 - "Лукойла".

Это первые финансовые ограничения против России за второй срок Трампа. Санкции были введены на фоне затяжного конфликта в Украине и отмененной встречи Трампа с Владимиром Путиным в Будапеште.

