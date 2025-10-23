По словам эксперта, для начала нужно подписать четкие контракты, чтобы понимать сроки.

Поставка Украине шведских истребителей Gripen новой модификации может занять не менее десяти лет.

Об этом заявил президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов Геннадий Хазан в эфире "Киев24".

"На сегодняшний день подписан исключительно протокол о намерениях, даже не мягкий тип контракта. Мы договариваемся, планируем ли мы иметь такие отношения, а в смысле тех отношений, наши партнеры планируют нам продать определенное количество таких самолетов. Ну, и у нас опять за рыбу деньги начинают все: "Ой, а теперь у нас фишка, а теперь у нас будет Gripen", - сказал он.

По его словам, для начала нужно подписать четкие контракты. И тогда мы поймем, в каких сроках это будет происходить.

"Хотя предварительно мы уже знаем, что не менее 10 лет. Потому что производство таких самолетов в год может быть полторы эскадрильи. Это же производство сложное. Хороший или плохой самолет для Вооруженных сил Украины? Хороший самолет", - пояснил Хазан.

В то же время, как отметил эксперт, мы должны осознавать, что нам надо подобной техники иметь 200-250 единиц, то есть не только Gripen, но, например F-16, определенное количество.

Gripen для Украины

Как сообщал УНИАН, Украина намерена заключить крупное соглашение со Швецией по закупке шведских истребителей Gripen новой модификации . Первая партия может быть поставлена в Украину, вероятно, не ранее, чем через три года.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отметил, что в его стране только начинается процесс развертывания производства обновленной версии Gripen - серии E. "Поэтому, мы говорим где-то о трех годах на практике. Это то, когда мы сможем начать поставки. И дальше - вы не сможете поставить все 150 самолетов одной партией. То есть, это долгосрочный процесс", - подчеркнул Кристерссон.

