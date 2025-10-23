Поставка Украине шведских истребителей Gripen новой модификации может занять не менее десяти лет.
Об этом заявил президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов Геннадий Хазан в эфире "Киев24".
"На сегодняшний день подписан исключительно протокол о намерениях, даже не мягкий тип контракта. Мы договариваемся, планируем ли мы иметь такие отношения, а в смысле тех отношений, наши партнеры планируют нам продать определенное количество таких самолетов. Ну, и у нас опять за рыбу деньги начинают все: "Ой, а теперь у нас фишка, а теперь у нас будет Gripen", - сказал он.
По его словам, для начала нужно подписать четкие контракты. И тогда мы поймем, в каких сроках это будет происходить.
"Хотя предварительно мы уже знаем, что не менее 10 лет. Потому что производство таких самолетов в год может быть полторы эскадрильи. Это же производство сложное. Хороший или плохой самолет для Вооруженных сил Украины? Хороший самолет", - пояснил Хазан.
В то же время, как отметил эксперт, мы должны осознавать, что нам надо подобной техники иметь 200-250 единиц, то есть не только Gripen, но, например F-16, определенное количество.
Gripen для Украины
Как сообщал УНИАН, Украина намерена заключить крупное соглашение со Швецией по закупке шведских истребителей Gripen новой модификации . Первая партия может быть поставлена в Украину, вероятно, не ранее, чем через три года.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отметил, что в его стране только начинается процесс развертывания производства обновленной версии Gripen - серии E. "Поэтому, мы говорим где-то о трех годах на практике. Это то, когда мы сможем начать поставки. И дальше - вы не сможете поставить все 150 самолетов одной партией. То есть, это долгосрочный процесс", - подчеркнул Кристерссон.