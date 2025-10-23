Одно островное государство живет без столицы и при этом является одним из самых маленьких в мире.

Казалось бы, невозможно представить, чтобы государство существовало без города-столицы. Но на самом деле есть целых два таких случая. Зная, в какой стране нет столицы, вы даже можете ее посетить, ведь она находится в Европе и охотно принимает туристов.

В какой стране нет официальной столицы

На планете известно всего два государства, в которых ни один город не считается главным. Одно из них является крошечным островом среди Тихого океана. Это Республика Науру, карликовая страна площадью всего 21 км². Для сравнения - почти такой же по размеру Каменец-Подольский.

Хотя Науру совсем небольшой, он считается членом ООН. Официально в государстве нет только столицы, но и городов в принципе. Весь остров разделен на 14 административных округов. Население республики составляет около 10 тысяч человек. Все они проживают вдоль побережья, а центральная часть острова остается незаселенной. В основном люди работают в горной промышленности.

Видео дня

Говоря о том, у какой страны нет столицы, также стоит вспомнить Швейцарию. Де-факто главным городом считается Берн, где расположены органы власти. Однако юридически столица отсутствует, и это объясняется культурно-историческими факторами.

Швейцария - это федеративное и многонациональное государство, разделенное на 26 кантонов. Все эти единицы считаются равноправными. Чтобы не выделять какую-то одну область, власти приняли решение не прописывать официальную столицу в Конституции. Каждый кантон имеет свои законы, а швейцарский парламент на протяжении истории постоянно "переезжает" в разные города.

Вас также могут заинтересовать новости: