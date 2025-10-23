Отмечается, что спотовые переговоры по грузам из Урала приостановлены с середины октября.

Поставки российской нефти крупнейшим индийским нефтеперерабатывающим заводам, как ожидается, сократятся практически до нуля. Это обусловлено введением США санкций в отношении нефтяных гигантов "Роснефть" и "Лукойл".

Издание Bloomberg пишет, что руководители перерабатывающих предприятий заявили, что последние ограничения, объявленные Вашингтоном, сделают продолжение поставок практически невозможным.

В краткосрочной перспективе санкции означают, что заказы, которые должны быть размещены в течение следующей недели - на нефть, которая будет загружена в ноябре и доставлена в декабре - теперь будут от других поставщиков. Спотовые переговоры по грузам из Урала приостановлены с середины октября.

"В связи с этими санкциями индийские нефтеперерабатывающие компании, возможно, будут вынуждены сократить закупки гораздо быстрее. Вероятно, для Индии, которая еще три года назад не покупала российскую нефть, это будет относительно проще, чем для Китая", - сказала основательница сингапурской компании Vanda Insights, занимающейся анализом рынка, Вандана Хари.

Индия является крупнейшим покупателем российской нефти, поставляемой морским транспортом, но санкции также вызвали шок в Китае.

"Это, безусловно, одна из наиболее значимых мер, принятых США, но я думаю, что ее эффективность будет снижена из-за широкого использования незаконных финансовых сетей. Так что все сводится к тому, боятся ли Китай и Индия дальнейшей эскалации вторичных ограничений", - сказала аналитик Центра новой американской безопасности в Вашингтоне Рэйчел Зимба.

По данным аналитической компании Kpler, в этом году Индия импортировала из России чуть более 36% нефти.

Отказ Индии от российской нефти - последние новости

Еще летом в Индии заговорили о потенциальной готовности отказаться от российской нефти. На фоне усиления давления администрацией Трампа на покупателей российского сырья, министр нефти Индии Хардипа Сингх Пури в июле 2025 года заявил об отказе от импорта "черного золота" из РФ в случае попадания его под вторичные американские санкции.

Индия даже сделала шаг на пути к "окончательному прощай" российской нефти. В начале августа стало известно, что индийские государственные НПЗ остановили покупку сырья из "страны-агрессора".

Однако на фоне провала в американо-индийских торговых переговорах и, в общем, "похолодания" в отношениях между странами, индийские чиновники заявили, что и в дальнейшем будут покупать российскую нефть.

Впрочем, в сентябре в отношениях между Вашингтоном и Нью-Дели произошло потепление, и Индия заявила о готовности отказаться от российской нефти, однако, при условии разрешения Вашингтона на импорт нефти из Венесуэлы или Ирана.

21 октября стало известно, что индийская компания Reliance Industries Ltd, которая является крупнейшим покупателем российской нефти, купила по меньшей мере 2,5 миллиона баррелей "черного золота" у других поставщиков.

