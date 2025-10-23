Некоторые эксперты сомневаются, что санкции против российских нефтяных гигантов приведут к сокращению поставок на рынок российского сырья.

Цены на нефть утром 23 октября продолжили стремительный рост. Покупатели в Индии начали пересматривать объемы закупок российской нефти на фоне введения США санкции против главных поставщиков российского сырья - "Лукойла" и "Роснефти", сообщает Reuters.

По данным портала Иnvesting, по состоянию на 10:39 по киевскому времени, фьючерсы на нефть марки Brent выросли аж на 2,19 доллара за баррель, до 64,78 доллара за баррель. Стоимость американской нефти марки WTI тоже подскочила на 2,13 доллара, до 60,63 доллара за баррель.

Министерство финансов США, комментируя введение санкций против "Лукойла" и "Роснефти", заявило о готовности к дальнейшим шагам, призвав Москву немедленно согласиться на прекращение огня в Украине.

Старший рыночный аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева отмечает, что американские санкции против нефтяных компаний РФ могут привести к сокращению экспорта московской нефти.

"Новые санкции президента Трампа, направленные на крупнейшие российские нефтяные компании, имеют целью подавить доходы Кремля для войны - шаг, который может ограничить физические потоки российских баррелей и заставить покупателей перенаправить объемы на открытый рынок", - отметила эксперт.

По данным источников Reuters, индийские нефтепереработчики готовы резко сократить импорт российской нефти после новых санкций. Собеседники издания отмечают, что частная компания Reliance Industries, крупнейший индийский покупатель российской нефти, планирует сократить или полностью прекратить такой импорт. Как известно, Индия после полномасштабного вторжения РФ в Украину стала одним из ключевых импортеров российской нефти.

В то же время, издание отмечает, что на рынке царит скептицизм относительно того, приведут ли санкции США к реальным фундаментальным изменениям в соотношении спроса и предложения, то есть, действительно ли на рынок будет поступать меньше российских баррелей, что ограничивает рост стоимости "черного золота".

"Новые санкции, безусловно, повышают ставки в отношениях между США и Россией, но я вижу скачок цен на нефть больше как реакцию рынков, чем как структурное изменение... Пока что почти все санкции против России за последние 3,5 года в основном не повлияли ни на объемы добычи, ни на доходы от нефти", - сказал директор по анализу мировых рынков компании "Ристад Энерджи" Клаудио Галимберти.

Он добавил, что некоторые покупатели из Индии и Китая продолжили покупать российское сырье.

Санкции США против российских нефтяных компаний

22 октября Министерство финансов США объявило о введении санкций против российских нефтяных гигантов "Лукойл" и "Роснефть". Кроме них, санкции затронут компании, которые прямо или косвенно на 50% или более принадлежат этим гигантам, даже если они не внесены в санкционный список непосредственно. Речь идет о 28 дочерних компаниях "Роснефти" и шести - "Лукойла".

Президент США Дональд Трамп, комментируя введение новых ограничений, заявил, что "просто почувствовал, что пришло время". Также он сообщил, что принял решение отменить ранее анонсированную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Эксперты отмечают, что новые американские санкции ударят по российской экономике и могут привести к сокращению экспорта российской нефти.

