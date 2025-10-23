Вопрос о замороженных активах РФ уже давно обсуждается в ЕС.

Швеция может оплатить 100-150 истребителей Jas Gripen модели E для Украины за счет замороженных российских активов. Об этом заявил министр обороны страны Пол Йонсон, цитирует Omni.

По его словам, такая сделка возможна и есть несколько вариантов.

"Мы рассматриваем возможность использования замороженных российских активов", - подчеркнул Йонсон.

Известно, что один такой истребитель стоит около 85 млн долларов, а заказ на 100 самолетов будет стоить 8,5 млрд долларов.

В Omni напомнили, что вопрос о замороженных активах РФ уже давно обсуждается в ЕС.

"Накануне еженедельного саммита ЕС есть возможность, что лидеры Союза смогут прийти к согласию по этому вопросу, особенно учитывая то, что главный оппонент Виктор Орбан из Венгрии не будет присутствовать", - добавили в сообщении.

Истребители Gripen для Украины - последние новости

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон рассказал, когда Украина получит первые истребители Gripen. По его словам, первая партия может быть поставлена не раньше, чем через три года.

"Это то, когда мы сможем начать поставки. И дальше - вы не сможете поставить все 150 самолетов одной партией. То есть, это долгосрочный процесс", - подчеркнул он.

В то же время начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат объяснил, почему шведские истребители Gripen стали приоритетом Украины. Он отметил, что эти самолеты довольно доступны в обслуживании и дешевле аналогов.

"Если бы мы получили Gripen, то имели бы еще дополнительное вооружение от той или иной страны и могли бы его применять. Потому что сегодня именно ракеты и бомбы являются дефицитом, а Россия применяет их в огромном количестве", - добавил Игнат.

